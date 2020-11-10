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Será que a moda pega?

Nails Louboutin: sapatos de luxo inspiram decoração de unhas

Já pensou em aderir às cores e ao conceito do seu calçado na sua 'nail art'? Especialista fala sobre a técnica 'à la Louboutin'

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 06:00
A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás.
A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. Crédito: Divulgação
Os sapatos Christian Louboutin são famosos e cobiçados. Já que para ter um dos pares de sola vermelha é preciso desembolsar um valor beeemmmm alto, que tal aplicá-las nas unhas?
"A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. É super simples de fazer",  diz a nail designer Márcia Câmara , que é queridinha das famosas.
A rainha de bateria e atriz das pegadinhas do João Kleber, Nanda Marques, experimentou a técnica Nails Louboutin e arrasou com seus sapatos tão cobiçados pela mulherada.
Márcia recebe clientes de todos os cantos. Muitas levam mais de duas horas para chegar ao local.  "Mas o resultado diferenciado vale a pena", diz uma de suas clientes.
A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. Crédito: Divulgação
"A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. É super simples de fazer"
Márcia Cãmara - Nails Designer 
Foi Marcia que trouxe o conceito de unhas joias para o Brasil. Com mais de 30 certificações internacionais, ela é referência de unhas acrílicas no Brasil. A profissional adaptou tudo que aprendeu para a realidade das brasileiras, lógico com uma pitada de ousadia.
As clientes que procuram sua esmalteria gostam de unhas longas e com formatos como Stiletto, Almond e Ballerina e, lógico, com muitas pedrarias. Márcia Câmara conta que criou uma esmalteria com conceito unhas jóias para mulheres que amam alongar as unhas com elegância e glamour.

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