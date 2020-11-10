Nails Louboutin: sapatos de luxo inspiram decoração de unhas

A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. Crédito: Divulgação

Os sapatos Christian Louboutin são famosos e cobiçados. Já que para ter um dos pares de sola vermelha é preciso desembolsar um valor beeemmmm alto, que tal aplicá-las nas unhas?

"A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. É super simples de fazer", diz a nail designer Márcia Câmara , que é queridinha das famosas.

A rainha de bateria e atriz das pegadinhas do João Kleber, Nanda Marques, experimentou a técnica Nails Louboutin e arrasou com seus sapatos tão cobiçados pela mulherada.

Márcia recebe clientes de todos os cantos. Muitas levam mais de duas horas para chegar ao local. "Mas o resultado diferenciado vale a pena", diz uma de suas clientes.

A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. Crédito: Divulgação

"A Nails Louboutin pede esmalte preto por cima e vermelho na parte de trás. É super simples de fazer" Márcia Cãmara - Nails Designer

Foi Marcia que trouxe o conceito de unhas joias para o Brasil. Com mais de 30 certificações internacionais, ela é referência de unhas acrílicas no Brasil. A profissional adaptou tudo que aprendeu para a realidade das brasileiras, lógico com uma pitada de ousadia.