Modelo capixaba concorre ao título de homem mais bonito do Brasil

Lucas Leite tem 24 anos de idade e 1,80 de altura Crédito: Divulgação/Andy Models

O Estado poderá levar dois representantes ao Concurso Nacional Mister Brasil CNB 2020, que será realizado no dia 5 de Dezembro, em Brasília. Isso porque o regulamento admite, além de representantes de estados e do DF, representantes de ilhas e regiões turísticas do Brasil. As Ilhas que compõem o município de Vitória terão, então, um mister especial, dada a sua importância turística e econômica para o Espírito Santo.

Atualmente, Lucas vive em Guarapari, trabalha como digital influencer e modelo Crédito: Divulgação/Andy Models

O escorpiano Lucas Leite tem 24 anos de idade e 1,80 de altura. Se considera um rapaz batalhador e persistente que acredita em seus sonhos e na possibilidade de realizá-los. Gosta de viajar, conhecer lugares e pessoas novas, trabalhar com sua imagem e dividir momentos com as pessoas que mais ama. Atualmente vive em Guarapari, trabalha como digital influencer e modelo, representado pela Andy Models. Também faz curso de interpretação para teatro e TV.

"Me sinto honrado por ser um dos representantes capixaba e por levar o Estado a um concurso com grande conceito e respeito nacional" Crédito: Divulgação/Andy Models

O Mister está muito lisonjeado por representar a região e o povo de Vitória, mas se sente mais honrado por ser um dos representantes capixaba e por levar o Estado a um concurso com grande conceito e respeito nacional.

O modelo foi escolhido através de uma seletiva realizada pela coordenação estadual e vem se preparando intensamente Crédito: Divulgação/Andy Models

Escolhido através de uma seletiva realizada pela coordenação estadual, Lucas Leite vem se preparando intensamente rumo ao concurso Mister Brasil CNB 2020. O processo preparatório inclui treinos físicos e de comunicação, além de desenvolvimento de projetos sociais.

CONCURSO MISTER BRASIL CNB

Lucas Leite, modelo da Andy Models Crédito: Divulgação/Andy Models

O Concurso Mister Brasil CNB 2020 acontece no dia 5 de dezembro e deverá ter a participação de cerca de 40 candidatos, entre representantes de Estados, Ilhas e Regiões Turísticas do Brasil.

Este é o mais tradicional concurso masculino do Brasil. O vencedor e os finalistas representam o Brasil nos mais importantes e conceituados concursos masculinos do mundo, o Mister World, Mister Supranational, Mister International, Mister Global e Manhunt International. O Brasil sempre tem tido ótimas colocações nestes concursos internacionais.