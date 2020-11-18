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Modelo capixaba concorre ao título de homem mais bonito do Brasil

De Conceição da Barra,  Lucas Leite será mais um representante do Espírito Santo no concurso Mister Brasil CNB 2020, que será realizado no dia 5 de Dezembro, em Brasília

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 20:28
Lucas Leite, modelo da Andy Models
Lucas Leite tem  24 anos de idade e 1,80 de altura Crédito: Divulgação/Andy Models
O Estado poderá levar dois representantes ao Concurso Nacional Mister Brasil CNB 2020, que será realizado no dia 5 de Dezembro, em Brasília. Isso porque o regulamento admite, além de representantes de estados e do DF, representantes de ilhas e regiões turísticas do Brasil. As Ilhas que compõem o município de Vitória terão, então, um mister especial, dada a sua importância turística e econômica para o Espírito Santo.
Lucas Leite, modelo da Andy Models
Atualmente,  Lucas vive em Guarapari, trabalha como digital influencer e modelo Crédito: Divulgação/Andy Models
O escorpiano Lucas Leite tem 24 anos de idade e 1,80 de altura. Se considera um rapaz batalhador e persistente que acredita em seus sonhos e na possibilidade de realizá-los. Gosta de viajar, conhecer lugares e pessoas novas, trabalhar com sua imagem e dividir momentos com as pessoas que mais ama. Atualmente vive em Guarapari, trabalha como digital influencer e modelo, representado pela Andy Models. Também faz curso de interpretação para teatro e TV.
Lucas Leite, modelo da Andy Models
"Me sinto honrado por ser um dos representantes capixaba e por levar o Estado a um concurso com grande conceito e respeito nacional" Crédito: Divulgação/Andy Models
O Mister está muito lisonjeado por representar a região e o povo de Vitória, mas se sente mais honrado por ser um dos representantes capixaba e por levar o Estado a um concurso com grande conceito e respeito nacional.
Lucas Leite, modelo da Andy Models
O modelo foi escolhido através de uma seletiva realizada pela coordenação estadual e vem se preparando intensamente Crédito: Divulgação/Andy Models
Escolhido através de uma seletiva realizada pela coordenação estadual, Lucas Leite vem se preparando intensamente rumo ao concurso Mister Brasil CNB 2020. O processo preparatório inclui treinos físicos e de comunicação, além de desenvolvimento de projetos sociais.

CONCURSO MISTER BRASIL CNB

Lucas Leite, modelo da Andy Models
Lucas Leite, modelo da Andy Models Crédito: Divulgação/Andy Models
O Concurso Mister Brasil CNB 2020 acontece no dia 5 de dezembro e deverá ter a participação de cerca de 40 candidatos, entre representantes de Estados, Ilhas e Regiões Turísticas do Brasil.
Este é o mais tradicional concurso masculino do Brasil. O vencedor e os finalistas representam o Brasil nos mais importantes e conceituados concursos masculinos do mundo, o Mister World, Mister Supranational, Mister International, Mister Global e Manhunt International. O Brasil sempre tem tido ótimas colocações nestes concursos internacionais.
Para escolher o Mister Brasil, o concurso realiza diversas provas, como desfile em moda noite, desfile em moda praia, entrevista, projeto social, prova de talento e prova de engajamento midiático.

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