Estilista Ronaldo Fraga detalha fashion filme na SPFW

Será o lançamento de uma coleção de histórias, que também tem peças do vestuário. "Precisamos de roupas que falem de outras coisas", diz o estilista mineiro que se inspirou em sua própria carreira para a apresentação que fará nesta temporada. Em 2001, o designer promoveu o desfile 'Quem matou Zuzu Angel', que foi um marco em sua trajetória e na semana de moda da capital paulista. Agora ele revisita o tema em uma edição que celebra os 25 anos do evento. "Eu acreditava que a história de Zuzu e da ditadura no Brasil era página virada, que não voltaríamos a ver esses fantasmas. Cá estamos, 20 anos depois, o carniceiro Ustra sendo aclamado pelo governo atual, grande parte da população brasileira vivendo uma amnésia, uma apatia absoluta. Mais do que nunca a moda é mais do que roupa. A resistência maior desse País ainda está na cultura", disse Ronaldo Fraga em entrevista ao Estado.