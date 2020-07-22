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Como se arrumar para uma reunião virtual de trabalho

A consultora de imagem Tatiana Arruda dá dicas do que vestir para evitar problemas técnicos e gafes durante uma videoconferência

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 15:44
Divulgação
Divulgação Crédito: Tatiana orienta a não usar peças brancas na parte de cima porque  a cor acaba "estourando" no vídeo e fica ruim para quem está assistindo
Já falamos tanto sobre home office, não é mesmo? Mas ainda temos tanto pra falar. Parece que esse assunto não se esgota e, se depender do "novo normal", ele será eterno. Sim, porque muitas empresas já decidiram manter seus funcionários em casa permanentemente. Perceberam que a produção aumentou e os custos caíram. Ou seja: é bom a gente ir se adaptando MESMO a essa nova realidade. E para ajudar você nessa, a consultora de imagem e estilo Tatiana Arruda separou algumas dicas preciosas que vão evitar problemas técnicos e gafes durante uma reunião on-line ou uma videoconferência de trabalho. Você pode escolher entre ler ou assistir no vídeo abaixo. 

Evite usar o look bancada do Jornal Nacional e se vestir apenas da cintura para cima.

A cor acaba estourando no vídeo e fica ruim para quem está assistindo.
 As cores muito vibrantes cansam o olhar.
Esse tipo de estampa, quando compostas de linhas muito finas, causa uma distorção no vídeo e pode cansar a vista de quem está assistindo.
Use maquiagem. Mesmo se você não costuma usar maquiagem normalmente, tente passar pelo menos um pouco. O vídeo costuma empalidecer e passa a imagem de abatida ou de falta de interesse na reunião.
Brincos, colares e pulseiras muito grandes costumam fazer barulho e atrapalhar o áudio da conversa.
Você pode ter uma emergência (ou simplesmente esquecer), levantar durante a reunião por vídeo e acabar passando por uma situação constrangedora.
Confira as dicas no vídeo abaixo:

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