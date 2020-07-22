Como se arrumar para uma reunião virtual de trabalho

Já falamos tanto sobre home office, não é mesmo? Mas ainda temos tanto pra falar. Parece que esse assunto não se esgota e, se depender do "novo normal", ele será eterno. Sim, porque muitas empresas já decidiram manter seus funcionários em casa permanentemente. Perceberam que a produção aumentou e os custos caíram. Ou seja: é bom a gente ir se adaptando MESMO a essa nova realidade. E para ajudar você nessa, a consultora de imagem e estilo Tatiana Arruda separou algumas dicas preciosas que vão evitar problemas técnicos e gafes durante uma reunião on-line ou uma videoconferência de trabalho. Você pode escolher entre ler ou assistir no vídeo abaixo.