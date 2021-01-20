Cientista desvenda se xampus antiqueda realmente funcionam ou não

Há fórmulas de uso tópico capazes de melhorar fisiologicamente o funcionamento dos folículos pilosos, inibindo a queda e estimulando o surgimento de novos fios Crédito: Jcomp/Freepik

Os xampus comuns têm apenas uma finalidade: higienizar o couro cabelo. Porém, há aqueles que tratam não apenas da higiene, mas da saúde. São os chamados dermocosméticos, produtos clinicamente testados que podem trazer resultados efetivos para a alopécia androgenética ou calvície — condição dermatológica que atinge homens e mulheres.

Segundo dados da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), apenas em 2018, o número de pessoas atingidas pela calvície alcançou 42 milhões. Apesar do senso comum, não foram apenas pessoas mais velhas que foram acometidas pela condição, jovens com idades entre 20 e 25 anos representam 25% dos dados relacionados à queda, geralmente estimulada por problemas emocionais e genéticos.

Jackeline Alecrim, cientista especializada em Cosmetologia Avançada, explica que a alopecia se caracteriza pela perda de cabelos, mas não necessariamente apenas quando há queda. Há casos onde ocorre o afinamento do fio, portanto, tratar o folículo capilar pode ter resultados rápidos e visíveis.

Segundo a professora universitária e expert em desenvolvimento de produtos a partir de ingredientes naturais, há fórmulas de uso tópico capazes de melhorar fisiologicamente o funcionamento dos folículos pilosos, inibindo a queda e estimulando o surgimento de novos fios, além de melhorar a qualidade dos fios de pacientes que apresentam condições como a alopecia androgenética. “Estudos demonstram que ativos veiculados através de xampus cientificamente desenvolvidos e englobados na classe de dermocosméticos apresentaram efeitos benéficos em pacientes acometidos por esta condição. Essa possibilidade representa um avanço importante no tratamento, já que aumenta o leque de opções de coadjuvantes para combater a queda de cabelo”, afirma a pesquisadora

Como o xampu age sob a queda de cabelo?

Em suas pesquisas, Jackeline Alecrim desenvolve estudos sobre ativos naturalmente presentes no extrato biotecnológico do café e sobre a cafeína, molécula que apresenta alta bioafinidade pela via folicular e que penetra facilmente nos folículos pilosos tendo a capacidade de inibir substâncias como a diidrotestosterona (DHT) diretamente envolvida em quadros de calvície masculina e feminina.

Um dos motivos seria o fato do couro cabeludo ser muito receptivo às substâncias e apresentar alta capacidade de absorção, já que cada fio está conectado diretamente à estrutura do folículo piloso.

Jackeline Alecrim é expert em desenvolvimento de produtos a partir de ingredientes naturais Crédito: Divulgação / MF Press Global

O tratamento via folicular, no couro cabeludo, é considerado muito efetivo na disponibilização dos ativos caso as substâncias estejam em um tamanho molecular correto e sejam veiculadas através de xampus específicos e aplicadas no couro cabeludo área que precisa ser tratada para a efetividade do tratamento — a aplicação no comprimento dos fios não alcança efetividade, já que está região não apresenta atividade fisiológica.

A cientista explica que há uma regra básica para absorção de ativos por via tópica: quanto mais fios em uma região, maior é a capacidade de absorção de ativos. Assim, ela destaca que o couro cabeludo pode ser considerado a via externa com a maior capacidade de absorção, já que cada fio de cabelo está fixado em uma abertura, o poro, com comunicação direta para o interior dos folículos pilosos. “Um fator extremamente positivo para o manejo e tratamento da alopécia, já que a disponibilidade dos ativos pela via folicular é extremamente importante para o tratamento", explica.

"Quanto mais fios em uma região, maior é a capacidade de absorção de ativos. Movimentos circulares leves com duração de dois minutos já são suficientes para absorver os nutrientes" Jackeline Alecrim - Cientista

Os produtos são especialmente desenvolvidos para funcionarem como carregadores de substâncias e têm uma formulação capaz de romper facilmente as barreiras do sebo depositado sobre o couro cabeludo, devido à presença de tensoativos específicos. Isso favorece a absorção destas moléculas, o que aumenta a eficiência do tratamento.

“A forma correta ao aplicá-lo é massageando o couro cabeludo, isso favorece a microcirculação sanguínea local, o que ajuda ainda mais a chegada dos ativos até o seu alvo terapêutico”, detalha. Movimentos circulares leves com duração de dois minutos já são suficientes para absorver os nutrientes.

E os tônicos?