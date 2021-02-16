Autocuidado: dicas de rituais de bem-estar e beleza

Alguns cuidados são fundamentais para o ritual de bem-estar Crédito: Freepik

Que tal aproveitar esse período em casa e fazer um ritual de bem-estar? Destine um tempinho do seu dia para priorizar o autocuidado e manter o corpo e a mente saudáveis. Algumas dicas são preciosas, como dissolver o xampu e o condicionar em água na hora de cuidar dos cabelos. "Minimiza os danos, mas, de preferência opte por produtos naturais ou que contenham menos substâncias tóxicas", diz empresária Beatriz Tardin. Outro conselho é escovar os fios das sobrancelhas diariamente. "Isso ativa a circulação sanguínea e remove células mortas, o que pode ajudar no crescimento", explica a micropigmentadora Juliana Bragança. Confira as dicas de profissionais de beleza para você fazer um ritual de bem-estar e beleza em casa.

CUIDADOS COM OS CABELOS

Cuidar dos fios é fundamental no ritual de beleza. A empresária Beatriz Tardin, da Be Plus Natural Care, explica que os cuidados vão desde o couro cabeludo (que necessita de massagem) a saúde dos fios. "O segredo para ter cabelos saudáveis é evitar ao máximo o contato com tóxicos no dia a dia. Eles danificam e oxidam precocemente os fios. Para minimizar os danos sugiro que dissolva em água o xampu e o condicionador convencional. De preferência opte por produtos naturais ou que contenham menos substâncias tóxicas, como liberadores de formol, petrolatos, parabenos, dentre outros. Para a saúde dos fios e também a sua, afinal, tudo vai para a corrente sanguínea", diz.

Outra dica da especialistas é dar banho de chá nos fios. "E também um óleo nas pontas para finalizar e selar. A gente ama óleo de coco, mas o de azeite também é muito funcional", diz.

ÓLEO CORPORAL

Cuidar do corpo também faz parte do ritual. Que tal apostar no óleo corporal? Mariana Reis de Almeida, da Concha&Folha, explica os benefícios ao optar pelo produto. "Ele sela a hidratação da pele, minimizando a perda de água, e deixando-a macia, viçosa e mais saudável. Também atua como uma fonte de nutrição se for formulado com óleos vegetais (ricos em ácidos graxos e vitaminas A e E) ao invés de óleo mineral", diz.

O uso do óleo corporal pode ser alternado com o creme hidratante, já que eles atuam em camadas diferentes da pele. "Usar em uma massagem corporal logo após o banho, com a pele ainda levemente úmida, é uma forma muito indicada", diz a empreendedora. O óleo também pode ser usado diretamente na pele seca.

Vale apostar em áreas muito ressecadas como pernas e pés. "Hidrata, protege e reforça a barreira da pele. Diga adeus às canelas russas. E a aplicação pode ser uma ótima massagem", diz Mariana.

APOSTE NA ARGILA

A argiloterapia é uma das primeiras formas de terapia que o ser humano descobriu para cuidar da pele e do cabelo. O composto é encontrado em diversas cores, entre elas, verde, branca, amarela, cinza e preta. O que nem todo mundo sabe é que cada tom de argila possui uma função específica e, por isso, deve ser usado para tratamento equivalente.

As propriedades da argila são benéficas para os fios, pois hidratam, nutrem e podem devolver a queratina perdida pelos cabelos danificados. A tricologista Cristal Bastos explica que as argilas são capazes de absorver toxinas e impurezas capilares. “Possuem propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias, purificantes, adstringentes, remineralizastes e antissépticas", diz.

Para as mulheres de cabelos oleosos ou mistos a dica é a esfoliação com argila verde. Já a argila branca é a mais leve, indicada para couros cabeludos sensíveis. A argila preta, por sua vez, é a mais nobre, também conhecida como lama vulcânica, e protege os fios como uma capa blindada.

SOBRANCELHAS

A micropigmentadora Juliana Bragança diz que para preservar os fios e o formato mais natural possível, sem prejudicar a estrutura das sobrancelhas, o ideal é fazer o design com um profissional. "Em casa, recomendo manter alguns cuidados, como escovar os fios diariamente. Isso ativa a circulação sanguínea e remove células mortas, o que pode ajudar no crescimento. Esfoliar as sobrancelhas uma vez por semana também é importante para remover as células mortas e, para quem tem micropigmentação, ajuda a dar mais vivacidade à cor", diz.