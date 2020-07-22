Calma e elegância: tons pastéis são tendência na decoração

Sala decorada com tons pastéis, ambiente leve e acolhedor. Crédito: Divulgação

Em tempos em que as pessoas estão reaprendendo um novo formato de convivência, o estilo adotado em casa pode ajudar a transmitir sensações mais propícias para este momento de isolamento social. Com isso, o tom pastel  que já é consolidado como uma decoração clássica e atemporal  passa a ter suas propriedades exaltadas neste período, como o seu poder de agir como calmante no ambiente.

Para adicionar ainda mais versatilidade ao estilo, surgiu recentemente o millenial pink, harmonizado com nuances de azul, verde, amarelo e cinza. Ela permite combinações criativas e inusitadas de cores, móveis e acessórios, trazendo mais cor para os espaços, mesmo com um estilo de tons pastéis.

Esta tendência já foi bastante empregada em tempos remotos e revivida diversas vezes ao longo da história da arte. O termo, com o qual foi rebatizada, faz relação à geração Y e com a ideia do agênero, ou seja, é um estilo que conversa com todos os gêneros e também com todas as idades.

A consultora de vendas?da Móveis?Conquista, Adriana?Lovatto, conta que é possível obter combinações criativas e inusitadas de cores, móveis e acessórios, usando esta tendência.

Quarto decorado com tons pastéis Crédito: Divulgação

A mistura entre as cores millenial pink com os tons pastéis destaca ainda mais sua beleza e, ao mesmo tempo, controla sua intensidade diante do conjunto. Quando utilizado em pequenos detalhes, como vasos, almofadas, cortinas e outros acessórios, pode marcar presença. Já em paredes e forros inteiros, a tendência é, inevitavelmente, a protagonista da decoração, compara.