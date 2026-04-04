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5 técnicas infalíveis para ensinar comandos básicos ao seu cachorro

Quando o processo acontece de forma correta, o animal se sente mais seguro e aprende com mais facilidade
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Abril de 2026 às 11:53

Ensinar comandos básicos ao cachorro é essencial para a comunicação com o tutor (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Ensinar comandos básicos ao cachorro é essencial para a comunicação com o tutor Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Mais do que ensinar comandos, o treinamento é uma ferramenta essencial de comunicação entre tutor e animal. Quando feito da forma correta, contribui para reduzir comportamentos indesejados, como destruição de objetos, ansiedade de separação e excesso de agitação, além de fortalecer o vínculo e trazer mais previsibilidade para a rotina do cachorro.
Segundo André Cavalieri, especialista em psicologia canina e sócio-fundador da Dog Corner, treinar um cão é muito mais simples quando seguimos alguns princípios básicos de comportamento. “Quando o tutor aprende a se comunicar de forma clara, o cachorro entende mais rápido e o processo se torna muito mais leve para os dois”, explica.
A seguir, ele lista 5 técnicas infalíveis que realmente funcionam para ensinar comandos ao cachorro. Confira!

1. Ensine primeiro com gestos, depois com palavras

Segundo André Cavalieri, a forma como o comando é apresentado faz toda a diferença no aprendizado do animal. “Os cães aprendem muito mais rápido por meio da linguagem corporal do que pela verbal. Por isso, o ideal é começar com gestos claros e objetivos, como levantar a mão para o ‘sentar’ ou direcionar o focinho do cão para baixo para o ‘deita’, e só depois associar a palavra ao comportamento”, explica.
Esse detalhe faz toda a diferença no treinamento do animal. “Esse método cria uma comunicação mais clara e ainda traz uma vantagem importante a longo prazo: quando você ensina primeiro por gestos e depois adiciona as palavras, garante que, mesmo no futuro, se o seu cachorro perder audição ou visão, ele ainda consiga responder aos comandos”, acrescenta.

2. Recompense no momento exato do comportamento

O especialista ressalta que o tempo da recompensa é um fator decisivo no processo de aprendizagem. “No treinamento de cães, o tempo da recompensa é essencial. Ela precisa acontecer exatamente quando o cachorro executa o comportamento correto, para que ele entenda o que fez de certo. Quando há atraso, o animal pode associar a recompensa a outro comportamento, o que atrasa o aprendizado”, destaca.
Usar o estímulo certo com o cachorro é essencial para o aprendizado rápido e consistente (Imagem: Ryan Brix | Shutterstock)
Usar o estímulo certo com o cachorro é essencial para o aprendizado rápido e consistente Crédito: Imagem: Ryan Brix | Shutterstock

3. Utilize recompensas que realmente motivem o cachorro

Identificar o que motiva o animal é fundamental para tornar o treino mais eficiente. “Cada cachorro se motiva por estímulos diferentes. Alguns preferem petiscos, outros brinquedos ou interação. O importante é identificar o que tem mais valor para o animal e usar isso no treinamento. Quando o cão está realmente engajado, o aprendizado acontece de forma mais rápida e consistente”, orienta o especialista em psicologia canina.

4. Evite repetir o comando várias vezes

André Cavalieri alerta que a repetição excessiva pode prejudicar o aprendizado do cão. “O erro não é o cachorro não obedecer, é o tutor ficar repetindo o comando. Falou e ele não fez? Em vez de insistir, muda o cenário, tira os estímulos e recomeça o treino. É assim que o aprendizado acontece de verdade”, explica.

5. Reduza os estímulos do ambiente durante o treino

Além da recompensa, o ambiente também tem papel importante na capacidade de concentração do animal. “Para que o cachorro consiga aprender, ele precisa estar concentrado. Por isso, no início do treinamento, o ideal é escolher um ambiente tranquilo e com o mínimo possível de estímulos”, explica André Cavalieri.
Assim, evitar distrações é fundamental ao ensinar os comandos. “Muitos tutores tentam ensinar comandos enquanto o cachorro está cercado de distrações, o que dificulta o aprendizado. Quando reduzimos esses estímulos , o cão consegue focar melhor e entender com mais clareza o que está sendo pedido. Depois que o comportamento já estiver bem aprendido, aí, sim, podemos introduzir novos ambientes”, acrescenta.
Treinar um cachorro não é apenas ensinar comandos, mas construir uma forma clara de comunicação entre tutor e animal. Quando esse processo acontece de forma correta, o cachorro se sente mais seguro, aprende com mais facilidade e a relação entre os dois se torna muito mais equilibrada.
Por Maria Carolina Rossi

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