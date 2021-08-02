Usuários do Twitter se despedem do recurso 'Fleets' publicando nudes

Twitter vai retirar os Fleets de suas ferramentas Crédito: Pixabay

O Fleets, recurso do Twitter que permite que usuários publiquem fotos e vídeos que serão apagados após 24 horas, será desativado nesta terça-feira (3). A ferramenta é semelhante aos Stories do Instagram, no entanto, não teve adesão dos usuários.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

A remoção do recurso gerou muitos comentários por parte dos internautas, e a palavra "Fleets" e a hashtag "Fleets Day" ("Dia do Fleets", em português) chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados da rede social. Além disso, como despedida, usuários começaram a publicar fotos íntimas e nudes na ferramenta.

"Não são nem 10 da manhã e eu já vi três bundas diferentes", escreveu um internauta. "#FleetsDay me proporcionou muitos nudes de desconhecidos. Obrigada pelos mimos", destacou uma segunda. "Queria ver o Fleets do menino que eu gosto, mas ele não tem Twitter", lamentou um terceiro.

não são nem 10 da manhã e eu ja vi 3 bundas diferentes #fleetsday pic.twitter.com/IxANfV7y5g — engatilhadah (@pedritaglow) August 2, 2021

#FleetsDay me proporcionou muitos nudes de desconhecidos



Obrigada pelos mimos pic.twitter.com/0rEE3SCEdE — Exausta #DefendaOSUS❤ (@bridarochaa) August 2, 2021

#FleetsDay

Queria ver o fleets do menino q eu gosto mas ele n tem tt pic.twitter.com/DuMocoKNzu — dan (@arrobadan_) August 2, 2021

"Admiro todos [com] a coragem de postar foto de bunda no Fleets. Eu já tenho medo de mostrar minha cara aqui porque as pessoas são péssimas, imagina um nude", refletiu outra. "Eu tomando meu café hoje manhã assistindo os Fleets de ontem da galera peladona", brincou uma quinta.

admiro todos a coragem de postar foto de bunda no fleets. eu já tenho medo de mostrar minha cara aqui pq as pessoas são péssimas, imagina um nude — Marie Declercq (@vieneinpace) August 2, 2021

Eu tomando meu café hj manhã assistindo os fleets de ontem da galera peladona pic.twitter.com/5VDyXK3Xd0 — Ladis (@abrabissima) August 2, 2021

A nação low profile ontem nos Fleets. pic.twitter.com/nf3ZoYusar — cidadão médio (@manotelli) August 2, 2021

O anúncio da remoção do Fleets foi feito há duas semanas, e a conta oficial do Twitter afirmou estar trabalhando em novas opções e melhorias para a rede social. Em resposta a uma seguidora, a página explicou que o objetivo da ferramenta não havia sido alcançado.

"Esperávamos que o Fleets encorajasse mais pessoas a participarem da conversa, mas não foi o caso. Portanto, estamos removendo-os e nos concentrando em melhorar outras partes do Twitter", escreveu na resposta.