'Às vezes não, sempre', diz Carolina Dieckmann sobre enviar 'nudes'

11/01/2019 - Carolina Dieckmann interpreta Afrodite em 'O Sétimo Guardião' Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Carolina Dieckmann tem se dividido entre o Rio de Janeiro, onde grava a novela "O Sétimo Guardião", e Miami, EUA, onde a família mora. Para matar a saudade do marido, Tiago Worcman, e chamar a atenção dele, ela costuma enviar fotos sensuais.

"Você manda, às vezes, foto mais sensual para ele?", perguntou Matheus Mazzafera durante brincadeira do "Eu nunca", em seu quadro no Vídeo Show. "Às vezes? Não, amor, sempre", respondeu a atriz entre risos.

Por conta do tema, Mazzafera relembrou que existe uma lei que leva o nome de Carolina Dieckmann. A legislação foi criada após a atriz ter seu e-mail invadido e fotos particulares expostas na internet, em 2012.

"Agora tem a lei, eu posso fazer o que eu quiser, e todo mundo pode fazer, pode mandar foto, não tem mais problema. Se der problema, a gente denuncia", afirmou a atriz de 40 anos.