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'Às vezes não, sempre', diz Carolina Dieckmann sobre enviar 'nudes'

Atriz está trabalhando no Rio enquanto o marido Tiago Worcman está em Miami, para onde ela vai quando pode

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:45

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:45
11/01/2019 - Carolina Dieckmann interpreta Afrodite em 'O Sétimo Guardião' Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Carolina Dieckmann tem se dividido entre o Rio de Janeiro, onde grava a novela "O Sétimo Guardião", e Miami, EUA, onde a família mora. Para matar a saudade do marido, Tiago Worcman, e chamar a atenção dele, ela costuma enviar fotos sensuais.
"Você manda, às vezes, foto mais sensual para ele?", perguntou Matheus Mazzafera durante brincadeira do "Eu nunca", em seu quadro no Vídeo Show. "Às vezes? Não, amor, sempre", respondeu a atriz entre risos.
Por conta do tema, Mazzafera relembrou que existe uma lei que leva o nome de Carolina Dieckmann. A legislação foi criada após a atriz ter seu e-mail invadido e fotos particulares expostas na internet, em 2012.
"Agora tem a lei, eu posso fazer o que eu quiser, e todo mundo pode fazer, pode mandar foto, não tem mais problema. Se der problema, a gente denuncia", afirmou a atriz de 40 anos.
Em entrevista ao GShow, Carolina disse que a rotina entre ir e vir de Miami "é pauleira, barra pesada", mas está feliz de trabalhar no Rio porque tem um monte de colegas na cidade - e por exercer a profissão no lugar que remete a toda a sua vida.

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