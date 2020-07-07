Hotel na Califórnia tem camareira-robô que entrega doces e vinho

Rosé, a robô, é encarregada de entregas de toalhas, snacks e até de servir taças de vinho Crédito: Divulgação

Dizem que o futuro chegou. Quando você imaginou ser atendido por um robô? Pois o Hotel Trio de Healdsburg, na Califórnia, tem a camareira-robô que até serve vinho. Para quem se hospeda no hotel o serviço de quarto é uma experiência completamente diferente. Você ainda liga e faz seu pedido na recepção e recebe itens à sua porta. Mas o funcionário que leva o pedido para o seu quarto não é humano - é um robô, apropriadamente chamado Rosé.

Ela é encarregada de entregas de toalhas, snacks e até de servir taças de vinho. Também circula sozinha por entre os corredores e não permite interrupções - enquanto ela faz o serviço, um aviso aparece no display: "Estou em uma entrega para um hóspede". O cilindro móvel de quatro pés de altura é o primeiro concierge de robôs no Condado de Sonoma e rapidamente se tornou uma celebridade. Rosé atrai uma multidão enquanto ela acelera e desce corredores ou sobe no elevador, e os hóspedes fazem várias chamadas para o serviço de quarto apenas para que eles possam interagir com a máquina amigável

A escolha por um robô focado em vinho tem motivo: Healdsburg fica próxima à região vinícola de Sonoma, visitada por muitos viajantes, especialmente americanos - os maiores entusiastas de seu próprio vinho californiano. Vinhedos e adegas próximos incluem o Dry Creek Vineyard, Flanagan Winery, e até a vinícola do diretor Francis Ford Coppola.