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Hotel na Califórnia tem camareira-robô que entrega doces e vinho

Rosé oferece tudo, desde toalhas limpas a cerveja, doces e vinho. Ela circula sozinha por entre os corredores e não permite interrupções. Enquanto realiza o serviço, um aviso aparece no display: 'Estou em uma entrega para um hóspede'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 16:50

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:50

Camareira-robô
Rosé, a robô, é  encarregada de entregas de toalhas, snacks e até de servir taças de vinho Crédito: Divulgação
Dizem que o futuro chegou. Quando você imaginou ser atendido por um robô? Pois o  Hotel Trio de Healdsburg, na Califórnia, tem a camareira-robô que até serve vinho. Para quem se hospeda no hotel o serviço de quarto é uma experiência completamente diferente. Você ainda liga e faz seu pedido na recepção e recebe itens à sua porta. Mas o funcionário que leva o pedido para o seu quarto não é humano - é um robô, apropriadamente chamado Rosé.
Ela é encarregada de entregas de toalhas, snacks e até de servir taças de vinho. Também circula sozinha por entre os corredores e não permite interrupções - enquanto ela faz o serviço, um aviso aparece no display: "Estou em uma entrega para um hóspede". O cilindro móvel de quatro pés de altura é o primeiro concierge de robôs no Condado de Sonoma e rapidamente se tornou uma celebridade. Rosé atrai uma multidão enquanto ela acelera e desce corredores ou sobe no elevador, e os hóspedes fazem várias chamadas para o serviço de quarto apenas para que eles possam interagir com a máquina amigável
A escolha por um robô focado em vinho tem motivo: Healdsburg fica próxima à região vinícola de Sonoma, visitada por muitos viajantes, especialmente americanos - os maiores entusiastas de seu próprio vinho californiano. Vinhedos e adegas próximos incluem o Dry Creek Vineyard, Flanagan Winery, e até a vinícola do diretor Francis Ford Coppola.
Hotéis em todo o país estão se voltando cada vez mais para robôs autônomos para lidar com tarefas domésticas, a fim de liberar funcionários para trabalhos mais complicados. O Hotel Trio já está operando com algumas medidas de segurança como o distanciamento entre hóspedes e o uso obrigatório de máscaras em áreas comuns.

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