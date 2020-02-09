Selecionamos 6 praias paradisíacas no ES para você relaxar

PRAIA DO RIACHO DOCE (CONCEIÇÃO DA BARRA)

Localizada bem na divisa com Linhares, a Praia de Urussuquara está em um ponto pouco explorado do litoral do ES, onde a vegetação está preservada e tartarugas marinhas fazem desova. Um ambiente tranquilo, ideal para quem deseja relaxar e fugir do agito da cidade grande. Ao visitá-la, é interessante levar alimentos para o passeio, já que, por ser afastada, não tem quiosques e locais muito próximos para a alimentação. Em alguns momentos, as águas ficam verdes como o mar do Caribe.

Ideal para famílias que querem curtir o descanso, a praia é considerada uma das mais calmas do distrito de Santa Cruz. Suas águas claras atraem quem quer relaxar debaixo das sombras das castanheiras, árvore típica dos balneários. Também tem poucos estabelecimentos ao seu redor. Uma verdadeira praia bucólica.

Para quem está cansado das tradicionais praias de Vila Velha, como a Praia da Costa, Itapoã e até mesmo a Praia Secreta  agora nem tão secreta assim , selecionamos uma outra opção: a Praia de Bananal, que se localiza no caminho rumo ao Morro do Moreno. É um lugar intimista, com área pequena, capaz de comportar apenas 150 pessoas, mas de paisagem paradisíaca. Suas águas são calmas e azuis, perfeitas para o verão. Além disso, o point conta com o bar Lounge das Meninas, que vende petiscos e drinques para os visitantes.

Com águas de tom esmeralda, a Praia do Morcego é uma enseada pequena, de 18 metros de extensão. Sua paisagem é belíssima, valendo o esforço do acesso ao local, que se dá através de trilhas. Para aventureiros, a praia pode ser uma fantástica descoberta. Ela não apresenta chuveiros e nem quiosques, então se prepare para a visita com alimentos e bastante água. Depois é só curtir.

A Boca da Baleia também é uma praia familiar, com bastante calmaria. É uma sugestão de lugar romântico, para os que querem curtir as águas azuis ao lado de seu amor. Sua areia dourada convida a uma boa caminhada e o local é emoldurado por uma bela área verde preservada. Não apresenta infraestrutura, por isso, você já sabe: leve com alimentos e bebidas. E leve o lixo com você depois!