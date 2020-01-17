Gin, cerveja, espumante: 10 bebidas prontas para levar para a praia

Gin tônica em lata: bebidas para o verão 2020 Crédito: Divulgação

Você volta da para e, ainda com os pés sujos de areia, vai até a geladeira, pega sua latinha de gin e se delicia. Sim, a bebida já vem pronta para consumo e virou uma opção prática para quem quer levar o drinque para a areia sem precisar ficar preparando, colocando em taças...

De olho no verão, outras marcas seguiram essa linha e colocaram seus lançamentos no mercado. Como a Coca-Cola, que lançou no final de 2019 a Schweppes alcoólica em garrafa. São três versões da Schweppes: Gin Tônica, Spritz e Vodka & Citrus, todas com 5% de teor alcoólico.

Uns podem até torcer o nariz, mas a verdade é que é possível até levar sua latinha de vinho para curtir um belo dia de praia. Isso mesmo! Há marcas nacionais, como a Vivant, apostando na tendência.

A moda do espumante com gelo não é nova, mas continua em alta. Várias marcas fizeram suas versão "ice" para quem quiser se refrescar nos dias mais quentes.

E para os amantes da cervejinha, a Skol lançou a Skol Beats 150bpm, que teve em sua campanha publicitária ninguém menos que a funkeira Anitta. A bebida vem em versão "shot", com apenas 100ml, mas com teor alcoólico mais forte: 13,9%

Confira nossa seleção de bebidas que vão harmonizar com o calorzão capixaba.