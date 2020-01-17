Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drinques

Gin, cerveja, espumante: 10 bebidas prontas para levar para a praia

A onda é praticidade e refrescância. Tem até vinho em lata! Confira uma seleção de drinques para saborear neste verão

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 20:20
Gin tônica em lata: bebidas para o verão 2020 Crédito: Divulgação
Você volta da para e, ainda com os pés sujos de areia, vai até a geladeira, pega sua latinha de gin e se delicia. Sim, a bebida já vem pronta para consumo e virou uma opção prática para quem quer levar o drinque para a areia sem precisar ficar preparando, colocando em taças...
De olho no verão, outras marcas seguiram essa linha e colocaram seus lançamentos no mercado. Como a Coca-Cola, que lançou no final de 2019 a Schweppes alcoólica em garrafa. São três versões da Schweppes: Gin Tônica, Spritz e Vodka & Citrus, todas com 5% de teor alcoólico.
Uns podem até torcer o nariz, mas a verdade é que é possível até levar sua latinha de vinho para curtir um belo dia de praia. Isso mesmo! Há marcas nacionais, como a Vivant, apostando na tendência. 
A moda do espumante com gelo não é nova, mas continua em alta. Várias marcas fizeram suas versão "ice" para quem quiser se refrescar nos dias mais quentes.

Veja Também

Pitadas: picolés de gim, novo almoço e cursos de confeitaria

Caipirinha de limão com rapadura: aprenda receita e arrase

E para os amantes da cervejinha, a Skol lançou a Skol Beats 150bpm, que teve em sua campanha publicitária ninguém menos que a funkeira Anitta. A bebida vem em versão "shot", com apenas 100ml, mas com teor alcoólico mais forte: 13,9%
Confira nossa seleção de bebidas que vão harmonizar com o calorzão capixaba.

Bebidas para o verão 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados