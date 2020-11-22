Fernando Rocha sobre a demissão da Globo: "Descobri que precisava de um propósito"

Para cada um desses aprendizados eu busquei um personagem para exemplificar. São 5 entrevistas, 5 pessoas completamente diferentes, que colocam essas premissas na prática e na vida delas. Tem a ascensorista do Hospital do Câncer de São Paulo, a Sheila Nunes. Ela faz com que a vida das pessoas no elevador do hospital seja maravilhosa nesse tempo da viagem, do térreo ao 16º andar. Ela pergunta sobre as pessoas e em alguns instantes mostra que veio iluminar o mundo. Uma pessoa simples, sem recursos desses convencionais, que transforma a vida de muita gente nessa viagem que, às vezes, é cheia de tristeza. Ela fala da resiliência, teve que se reinventar muitas vezes. A Tia Dag fala sobre os sinais que a vida manda. É uma educadora, que fundou a Casa do Zezinho. Ela sempre escutou os sinais, mesmo formada criou a pedagogia dela. Foi pro Capão Redondo, um dos lugares mais violentos do país, e conseguiu transformar a vida dos meninos. E ela está o tempo inteiro prestando atenção nos sinais. Tem a história do riso, com a médica oncologista Paola Tôrres. Ela trabalha no sertão do Ceará falando sobre câncer no sistema linfático e leucemia. E tudo isso cantando, dançando, tocando violão e escrevendo cordel, num dos lugares mais áridos do Brasil. Falando da doença com leveza, riso e alegria, o que é inspirador. Tem também o psicanalista e ganhador do Prêmio Jabuti, Christian Dunker, que é um dos grandes pensadores dessa pandemia e fala sobre o papel da iniciativa. Ele teve tudo para se colocar no papel de vítima, a família veio de um pós-guerra, ele fala até de dificuldades para se alimentar, mas nunca foi vítima. Sempre teve a iniciativa como premissa e farol. E, por fim, a monja Coen, com o olhar para dentro, para o autoconhecimento, porque isso é importante, é onde estão os nossos critérios e onde a gente acessa eles. São 5 pessoas que encontraram o propósito, a essência do que estão fazendo aqui.