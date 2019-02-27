Fernando Rocha, do "Bem Estar", é demitido da Globo

Crédito: TV Globo/Reprodução

Acabou a relação do apresentador Fernando Rocha com a TV Globo nesta semana, quando ele foi demitido depois de oito anos comandando a atração da grade da manhã da emissora ao lado de Mariana Ferrão.

Segundo informações do site TV Foco, Fernando teria pedido um aumento salarial pouco tempo antes de ser demitido.

Pelo que foi apurado pela reportagem, a notícia de desligamento do apresentador surgiu no mesmo dia em que ele fez um post sugestivo em suas redes sociais: "Impreterível, inexorável, mais forte e adiante a vida vai caminhar [...] amanhã vai ser outro dia e depois de amanhã então… Nem se fala".