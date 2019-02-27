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Tinha pedido salário maior

Fernando Rocha, do "Bem Estar", é demitido da Globo

Pouco antes de ser desligado, apresentador pediu aumento de salário

Publicado em 

27 fev 2019 às 12:42

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 12:42

Crédito: TV Globo/Reprodução
Acabou a relação do apresentador Fernando Rocha com a TV Globo nesta semana, quando ele foi demitido depois de oito anos comandando a atração da grade da manhã da emissora ao lado de Mariana Ferrão. 
Segundo informações do site TV Foco, Fernando teria pedido um aumento salarial pouco tempo antes de ser demitido. 
Pelo que foi apurado pela reportagem, a notícia de desligamento do apresentador surgiu no mesmo dia em que ele fez um post sugestivo em suas redes sociais: "Impreterível, inexorável, mais forte e adiante a vida vai caminhar [...] amanhã vai ser outro dia e depois de amanhã então… Nem se fala". 
Depois da confirmação, internautas saíram em defesa de Fernando: "Espero que a saída do Bem Estar seja para algo maravilhoso, melhor. O publico tá contigo", escreveu uma fã.

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