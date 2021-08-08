"Ouvi do promotor que uma criança não poderia ter dois pais"

Estava dirigindo quando meu telefone tocou e era do abrigo da Serra, dizendo ter uma criança disponível para a adoção. A ligação fez tremer minha perna. Parei o carro e disse: 'é meu filho'. No outro dia, na hora do almoço fui conhecê-lo, nunca tínhamos nos visto. Era uma casa em que cheguei no portão e comecei a chamar. Do lado de dentro, tinha uma porta de vidro com um pedaço quebrado na parte inferior, e tinha um garotinho colocando a cabeça nesse buraco. Era o Gabriel. Ele ficou muito arredio no início, é muito difícil para a criança. Fico pensando: cada aniversário ali dentro, em vez de alegria, passa a ser um momento de dor porque vai diminuindo as chaces dela ser adotada. Não existiu teste de adaptação, só aceitei e saí com o meu filho e o termo de guarda. Ele tinha dois anos e oito meses, agora está com sete. Foi marcante esse dia na minha vida. Ele chegou e transformou ela.