Dia do Beijo: saiba como é o beijo de cada signo

A partir do signo nós conseguimos entender as tendências daquela pessoa. Crédito: Freepik

O beijo é uma interação humana comum quando acontece desejo e vontade de tornar a relação à dois mais íntima. É nesse ato que tudo começa e há quem diga que se o beijo não combina, não têm por que prosseguir a relação. É claro que, a compatibilidade de um beijo entre duas pessoas tem muito mais a ver com o comportamento único e isolado delas do que com o signo. Contudo, a partir do signo nós conseguimos entender as tendências daquela pessoa. Por exemplo, se ela gosta de algo mais picante ou é mais recatada, demora para se entregar ou se jogar de peito aberto.

Dia 13 de abril é dia do beijo, por isso, os especialistas do Astrocentro, que é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil, reuniram um compilado de informações para explicar como é o beijo de cada signo. Confira

ÁRIES

O beijo dos arianos é como o elemento do signo, com muito fogo. Esses nativos são quentes por natureza, sabem muito bem o que querem. Por isso, o beijo deles acontece com muita paixão, desejo e ardência. Eles são intensos do início ao fim. Beijos inesperados vão agradá-los porque adoram uma boa surpresa.

TOURO

Os taurinos são calmos e tranquilos. Contudo, isso não significa que o beijo deles é assim. São pessoas muito centradas, por isso, na hora do beijo vão se concentrar para fazer tudo da melhor forma. Vão se esforçar, se envolver e seduzir porque esses nativos amam aproveitar os prazeres da vida - é claro que, beijar é um deles.

GÊMEOS

As pessoas do signo de Gêmeos são comunicativas e um tanto quanto aceleradas. Isso também vai se refletir no beijo. Para começar, esses nativos vão procurar ganhar a pessoa na conversa. Vão investir mais na paquera e no flerte para criar uma atmosfera de desejo. Quando o beijo finalmente rolar, eles vão se dedicar e aproveitar cada segundo. Além disso, são do tipo que podem ir parando o beijo para dizer coisas quentes que apimentam o ato.

CÂNCER

Câncer é o signo mais sentimental e sensível do zodíaco. Quando eles gostam de alguém, se dedicam ao máximo - são apaixonados. Na hora do beijo, não poderia ser diferente. Eles se jogam para fazer e acontecer. Se envolvem porque querem que seja bom para eles e para os outros. Além disso, vão deixar o momento mais carinhoso com abraços e carícias. Isso é demonstração de desejo para eles.

LEÃO

Os leoninos são pessoas intensas em tudo que fazem na vida, da coisa mais simples até a mais importante. Outra forte característica desses nativos é gostarem de ser vistos e lembrados. Inclusive no beijo, vão querer que seja o melhor da vida. Para que isso aconteça, demonstram o espírito leonino feroz e cheio de desejo.

VIRGEM

Os nativos do signo de Virgem são conhecidos por sua organização e perfeccionismo. Eles são metódicos. Isso significa que analisam e planejam tudo que fazem. Em relação ao beijo, eles usam essa característica para que toda a situação seja perfeita. Vão ser cuidadosos, envolventes e fazer com que dure apenas o tempo necessário.

LIBRA

Os librianos gostam de seduzir, paqueram por esporte e nem sempre levam adiante - só quando sentem desejo, de fato. Quando estão interessados em alguém eles usam seu poder de sedução. O beijo deles é cheio de intensidade e muita vontade. Vão fazer acontecer como se estivessem em um filme.

ESCORPIÃO

O beijo dos nativos de Escorpião é profundo, porque eles odeiam coisas superficiais. São intensos em tudo que fazem porque acreditam ser mais sincero assim. Eles vão usar o beijo como uma forma de se conectar com a outra pessoa.

SAGITÁRIO

O beijo dos sagitarianos é cheio de diversão, assim como a personalidade deles. Eles vão deixar tudo mais emocionante como se fosse uma aventura, muito frio na barriga e paixão. É aquele tipo de beijo que você sai dando risada de alegria.

CAPRICÓRNIO

Os capricornianos vão ser mais contidos na hora do beijo. Eles têm uma certa dificuldade de se entregar, demoram um tempo. Por isso, seguram a vontade de beijar até terem certeza. Quando se sentem mais à vontade, se mostram sensuais e soltos. Possuem instinto quente disfarçado.

AQUÁRIO

Os aquarianos são desapegados e até frios quando o assunto é relacionamento. Contudo, gostam de aproveitar a vida. O beijo desses nativos é carnal, eles usam e abusam dos sentidos corporais. O que querem é aproveitar o momento com muito prazer, se doam para o momento.

PEIXES