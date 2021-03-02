Horóscopo: confira as frases que os signos nunca vão dizer

Você já imaginou que frase jamais diria? Pois saiba que os astros podem influenciar nisso. Eles são capazes de definir quem somos e o que não falaríamos. O astrólogo Glaucio Costhae, que é colunista de A GAZETA, listou três frases que os signos nunca vão dizer. Confira.
ÁRIES
Independentes e de personalidade forte, esses nativos sempre estão à frente dos outros. São líderes natos, não se contentam com segundo plano. Frases jamais dita por um ariano:
- Preciso muito de você, não consigo viver só
- Pode ir na frente, depois eu chego lá
- Vou me retirar para apoiar a sua vitória
TOURO
Pacientes e seguros, eles adoram uma boa mesa e são possessivos com quem amam, além de valorizarem a estética. Frases jamais ditas por um taurino:
- Não estou com fome, pode comer você
- Eu te amo, mas divido você com seus amigos
- Eu não me importo com a beleza das pessoas ou das coisas
GÊMEOS
Multifacetados, não conseguem parar de pensar, falar ou fazer algo. Os geminianos sempre fazem coisas duplas, triplas em simultâneo. Frases jamais ditas por eles:
- Vamos focar em uma única coisa
- Vou fazer um retiro onde farei voto de silêncio por 3 dias
- Se pensar demais ou fazer duas coisas, não consigo me concentrar
CÂNCER
Sensíveis e românticos, esses nativos adoram a família e os laços antigos, cuidar de outros é um privilégio para eles. Frases jamais ditas por um canceriano:
- Amigos são mais importantes que a família
- Prefiro estar com gente nova que as velhas amizades
- Meu irmão que se cuide sozinho, não sou babá de ninguém
LEÃO
Orgulhosos e dramáticos, eles precisam de atenção e aplausos. Arrogantes, não admitem seus erros. E não serem notados é o fim. Frases jamais ditas por um leonino:
- Deixo você brilhar, me contento em ficar em segundo plano
- Imagina eu nem reparei que você havia falado isso de mim
- Eu não errei, você me induziu a isso, a responsabilidade é sua
VIRGEM
Metódicos e higiênicos, esses nativos são muito críticos, pois buscam a perfeição em tudo, sempre aparentam serem mais jovens do que realmente são. Frases jamais ditas por um virginiano:
- Envelhecer faz parte da vida, não me importo
- Eu não estou te criticando, isso é coisa da sua cabeça
- Eu almocei lá, mesmo não tendo toda a higiene necessária
LIBRA
Dependentes de outros, gostam da vida em sociedade, as relações são primordiais, e a solidão é vista como a própria morte. Frases jamais ditas por um libriano:
- Eu gosto de solidão, só preciso de mim mesmo
- Acho as relações entediantes, prefiro ficar só
- Festas não me chama a atenção, gosto de ir ao cinema sozinho
ESCORPIÃO
Apaixonados e controladores, eles vão fundo em tudo e em todos. Jamais tem meio termos, não perdoam seus desafetos. Frases jamais ditas por um escorpiano:
- Eu entendo você, por isso te perdoo
- Não tenho ciúmes de seus ex-namorados
- Não sou controlador, só quero saber de tudo da sua vida
SAGITÁRIO
Despojados e aventureiros, os sagitarianos gostam da vida ao ar livre, das novas experiências, de aproveitar cada minuto até a morte chegar. Frases jamais ditas por eles:
- Acho que me daria bem em uma prisão, não preciso de muito espaço
- Me cansa essa busca pelo novo, gosto mesmo é do passado
- Já aproveitei bastante a minha vida, agora vou para um mosteiro
CAPRICÓRNIO
Reservados e desconfiados, jamais abrem guarda de início. Gostam de estar seguros e protegidos de surpresas. Frases jamais ditas por um capricorniano:
- Não me preocupo com o amanhã, tudo dará certo no futuro
- Adorei você de cara, quer ir lá em casa hoje?
- Não vejo vantagem em poupança ou investimentos
AQUÁRIO
Desprendidos e teimosos, os aquarianos gostam de manter suas opiniões e uma certa distância emocional dos outros. Frases jamais ditas por um aquariano:
- Não vá, morreria sem você por perto
- Tudo bem errei pela décima vez, mas isso não é teimosia
- Lá vai estar todo mundo e eu só gosto de intimidade
PEIXES
Distraídos e com espírito do coletivo, estes nativos têm muita empatia pelo outro, tem a sorte do fim, mas se perdem com facilidade. Frases jamais ditas por um pisciano:
- Eu jamais me distraio, sou muito focado no que quero
- Se todos vão lá por uma causa, então eu vou ficar aqui
- Seu sofrimento não me diz nada, afinal é você quem está sofrendo