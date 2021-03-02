Horóscopo: confira as frases que os signos nunca vão dizer

Os astros são capazes de definir quem somos e o que não falaríamos Crédito: Shutterstock

Você já imaginou que frase jamais diria? Pois saiba que os astros podem influenciar nisso. Eles são capazes de definir quem somos e o que não falaríamos. O astrólogo Glaucio Costhae, que é colunista de A GAZETA, listou três frases que os signos nunca vão dizer. Confira.

ÁRIES

Independentes e de personalidade forte, esses nativos sempre estão à frente dos outros. São líderes natos, não se contentam com segundo plano. Frases jamais dita por um ariano:

Preciso muito de você, não consigo viver só

Pode ir na frente, depois eu chego lá



Vou me retirar para apoiar a sua vitória



TOURO

Pacientes e seguros, eles adoram uma boa mesa e são possessivos com quem amam, além de valorizarem a estética. Frases jamais ditas por um taurino:

Não estou com fome, pode comer você



Eu te amo, mas divido você com seus amigos



Eu não me importo com a beleza das pessoas ou das coisas



GÊMEOS

Multifacetados, não conseguem parar de pensar, falar ou fazer algo. Os geminianos sempre fazem coisas duplas, triplas em simultâneo. Frases jamais ditas por eles:

Vamos focar em uma única coisa



Vou fazer um retiro onde farei voto de silêncio por 3 dias



Se pensar demais ou fazer duas coisas, não consigo me concentrar



CÂNCER

Sensíveis e românticos, esses nativos adoram a família e os laços antigos, cuidar de outros é um privilégio para eles. Frases jamais ditas por um canceriano:

Amigos são mais importantes que a família



Prefiro estar com gente nova que as velhas amizades



Meu irmão que se cuide sozinho, não sou babá de ninguém



LEÃO

Orgulhosos e dramáticos, eles precisam de atenção e aplausos. Arrogantes, não admitem seus erros. E não serem notados é o fim. Frases jamais ditas por um leonino:

Deixo você brilhar, me contento em ficar em segundo plano



Imagina eu nem reparei que você havia falado isso de mim



Eu não errei, você me induziu a isso, a responsabilidade é sua



VIRGEM

Metódicos e higiênicos, esses nativos são muito críticos, pois buscam a perfeição em tudo, sempre aparentam serem mais jovens do que realmente são. Frases jamais ditas por um virginiano:

Envelhecer faz parte da vida, não me importo



Eu não estou te criticando, isso é coisa da sua cabeça



Eu almocei lá, mesmo não tendo toda a higiene necessária



LIBRA

Dependentes de outros, gostam da vida em sociedade, as relações são primordiais, e a solidão é vista como a própria morte. Frases jamais ditas por um libriano:

Eu gosto de solidão, só preciso de mim mesmo



Acho as relações entediantes, prefiro ficar só



Festas não me chama a atenção, gosto de ir ao cinema sozinho



ESCORPIÃO

Apaixonados e controladores, eles vão fundo em tudo e em todos. Jamais tem meio termos, não perdoam seus desafetos. Frases jamais ditas por um escorpiano:

Eu entendo você, por isso te perdoo



Não tenho ciúmes de seus ex-namorados



Não sou controlador, só quero saber de tudo da sua vida



SAGITÁRIO

Despojados e aventureiros, os sagitarianos gostam da vida ao ar livre, das novas experiências, de aproveitar cada minuto até a morte chegar. Frases jamais ditas por eles:

Acho que me daria bem em uma prisão, não preciso de muito espaço



Me cansa essa busca pelo novo, gosto mesmo é do passado



Já aproveitei bastante a minha vida, agora vou para um mosteiro



CAPRICÓRNIO

Reservados e desconfiados, jamais abrem guarda de início. Gostam de estar seguros e protegidos de surpresas. Frases jamais ditas por um capricorniano:

Não me preocupo com o amanhã, tudo dará certo no futuro



Adorei você de cara, quer ir lá em casa hoje?



Não vejo vantagem em poupança ou investimentos



AQUÁRIO

Desprendidos e teimosos, os aquarianos gostam de manter suas opiniões e uma certa distância emocional dos outros. Frases jamais ditas por um aquariano:

Não vá, morreria sem você por perto



Tudo bem errei pela décima vez, mas isso não é teimosia



Lá vai estar todo mundo e eu só gosto de intimidade



PEIXES

Distraídos e com espírito do coletivo, estes nativos têm muita empatia pelo outro, tem a sorte do fim, mas se perdem com facilidade. Frases jamais ditas por um pisciano: