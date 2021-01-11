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Astrologia: como conquistar o seu amor em 2021

Sol e Vênus dão a maior força para as relações amorosas nesse ano. O astrólogo Glaucio Costhae ensina como conquistar a sua paixão

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 05:00

Públicado em 

11 jan 2021 às 05:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Namorados
É um ótimo ano para se declarar ao seu amor, dar presentes e flores Crédito: Shutterstock
Está a fim de se apaixonar em 2021? A notícia é boa: é um ano romântico e sol e vênus dão a maior força para as relações amorosas. O astrólogo Glaucio Costhae ensina como conquistar o seu amor e dá datas para essa paixão acontecer. Assista o vídeo!
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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