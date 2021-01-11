Astrologia: como conquistar o seu amor em 2021

É um ótimo ano para se declarar ao seu amor, dar presentes e flores

Está a fim de se apaixonar em 2021? A notícia é boa: é um ano romântico e sol e vênus dão a maior força para as relações amorosas. O astrólogo Glaucio Costhae ensina como conquistar o seu amor e dá datas para essa paixão acontecer. Assista o vídeo!