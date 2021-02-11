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Superstições

Ano Novo Chinês: 2021 será o ano do Boi de Metal; entenda o significado

O Ano do Boi de Metal começa em 12 de fevereiro e será um período de trabalho duro para superar as limitações existentes e não permitir que as dificuldades se instalem em nenhuma área da vida
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:12

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:12

Ano Novo Chinês
O Ano Novo Chinês marca o início de um novo ciclo no calendário tradicional Crédito: Freepik
O Ano Novo Chinês marca o início de um novo ciclo no calendário tradicional. Neste ano, o Ano do Boi começa em 12 de fevereiro e é anunciado pela Lua Nova, no dia 11.
O Ano Novo Chinês, diferente do ocidental, segue o calendário lunar e sempre se inicia em fevereiro. É o evento que marca a passagem da Lua pelo primeiro animal do zodíaco chinês. Para os chineses, e outros países asiáticos que seguem o calendário lunar, o momento é uma festividade rica em rituais e superstições, os quais são usados para assegurar um ano auspicioso, afastando tudo o que possa ser negativo e atraindo as energias positivas.
Glaucio Costhaeque é astrólogo e colunista de A GAZETA, explica que esse será o Ano do Boi de Metal, que significa um período de trabalho duro para superar as limitações existentes. "Trabalho duro e disciplina serão necessários para atravessar o ano sem maiores tropeços. O poder das tradições serão sentidas ao longo do ano, portanto podemos esperar um período de muito trabalho para reconstruir a sociedade, da valorização do que é tradicional e das pessoas economizando recursos, e as que não fizerem pagando o preço disso".
No que devemos ficar atentos
Glaucio diz ser preciso ficar atento na recessão do mercado de trabalho. "Cada um deve cuidar de si e do seu trabalho ao longo do ano, pois os que não estiverem a altura de seus postos, serão trocados por outros mais competentes. É um ano para antecipar as dificuldades e não permitir que elas se instalem em nenhuma área da vida". 
O período será de prosperidade controlada e sem nenhum desperdício. O respeito às tradições e a família pode trazer essa prosperidade, mas os que assim não agirem, serão punidos pelo destino com dificuldades. "A justiça será bem rigorosa, o que vai ajudar a conter alguns abusos. O trabalho em equipe vai ter sucesso garantido desde que bem feito e a medicina vai avançar muito em questões respiratórias", finaliza Glaucio.

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