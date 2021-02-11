Ano Novo Chinês: 2021 será o ano do Boi de Metal; entenda o significado

O Ano Novo Chinês marca o início de um novo ciclo no calendário tradicional Crédito: Freepik

O Ano Novo Chinês marca o início de um novo ciclo no calendário tradicional. Neste ano, o Ano do Boi começa em 12 de fevereiro e é anunciado pela Lua Nova, no dia 11.

O Ano Novo Chinês, diferente do ocidental, segue o calendário lunar e sempre se inicia em fevereiro. É o evento que marca a passagem da Lua pelo primeiro animal do zodíaco chinês. Para os chineses, e outros países asiáticos que seguem o calendário lunar, o momento é uma festividade rica em rituais e superstições, os quais são usados para assegurar um ano auspicioso, afastando tudo o que possa ser negativo e atraindo as energias positivas.

Glaucio Costhae, que é astrólogo e colunista de A GAZETA , explica que esse será o Ano do Boi de Metal, que significa um período de trabalho duro para superar as limitações existentes. "Trabalho duro e disciplina serão necessários para atravessar o ano sem maiores tropeços. O poder das tradições serão sentidas ao longo do ano, portanto podemos esperar um período de muito trabalho para reconstruir a sociedade, da valorização do que é tradicional e das pessoas economizando recursos, e as que não fizerem pagando o preço disso".

No que devemos ficar atentos

Glaucio diz ser preciso ficar atento na recessão do mercado de trabalho. "Cada um deve cuidar de si e do seu trabalho ao longo do ano, pois os que não estiverem a altura de seus postos, serão trocados por outros mais competentes. É um ano para antecipar as dificuldades e não permitir que elas se instalem em nenhuma área da vida".