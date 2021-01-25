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Movimento do planeta

Vídeo: tudo que você precisa saber sobre Mercúrio retrógrado

De 31 de janeiro a 22 de fevereiro ocorre o movimento. Para fãs da astrologia, isso indica uma época em que a vida provavelmente sairá um pouco do rumo

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 05:00

Públicado em 

25 jan 2021 às 05:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

planeta
Mercúrio retrógrado:  o período é ideal para dimininuir o ritmo interno e rever algumas atitudes Crédito: Freepik
Mercúrio retrógrado é uma ilusão de ótica em que o planeta parece mudar seu curso e se mover para trás no céu. Para fãs da astrologia, isso indica uma época em que a vida provavelmente sairá um pouco do rumo. O movimento, que acontece de 31 de janeiro a 22 de fevereiro, requer um pouco de atenção. "É preciso ter cuidado com o que você escreve e fala nas redes sociais", diz o astrólogo Glaucio Costhae. Na coluna de hoje, ele mostra as atitudes necessárias para passar por esse período. Confira no vídeo. 
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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