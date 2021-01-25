Vídeo: tudo que você precisa saber sobre Mercúrio retrógrado

Mercúrio retrógrado é uma ilusão de ótica em que o planeta parece mudar seu curso e se mover para trás no céu. Para fãs da astrologia, isso indica uma época em que a vida provavelmente sairá um pouco do rumo. O movimento, que acontece de 31 de janeiro a 22 de fevereiro, requer um pouco de atenção. "É preciso ter cuidado com o que você escreve e fala nas redes sociais", diz o astrólogo Glaucio Costhae. Na coluna de hoje, ele mostra as atitudes necessárias para passar por esse período. Confira no vídeo.