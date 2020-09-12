Casa como refúgio: 24 horas curtindo cada canto do lar durante a quarentena

Jéssica e Pedro começaram a executar pequenas reformas no apartamento que vivem, dando destaque aos espaços mais frequentados da casa, como a sala, o quarto e a cozinha Crédito: Carlos Alberto Silva

Você provavelmente nunca passou tanto tempo dentro de casa como neste ano. A quarentena alterou a forma em que se via os lares, e a vontade de dar uma cara nova aqueles cantinhos e cômodos foi um caminho adotado por muitos moradores. O que era visto apenas como dormitório, antes da pandemia, virou um refúgio nestes últimos meses. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o número de vendas on-line de móveis e itens de decoração registrou um aumento de 23,61% em maio.

Na tentativa de deixar as residências mais confortáveis, já que ficar em casa em tempo integral passou a fazer parte da rotina diária, realizar pequenas mudanças pontuais foi uma grande tendência da quarentena. O interessante é que os clientes me procuraram para a reformulação de vários ambientes em suas residências, principalmente os de maior permanência diária, conta a arquiteta Grace Kelly.

A profissional explica que, em casa, as pessoas tiveram mais tempo para perceber os pequenos incômodos de seus lares, e as reformas vieram como solução para resolver essa questão. Além disso, Grace enfatiza que o ato de cuidar do lar também é uma forma de promover um bem-estar pessoal. A permanência dentro do lar fez com que as pessoas olhassem para dentro. Trouxe para as pessoas a inspiração de cuidar de dentro. Seu lar, seu aconchego, reflete o seu eu, diz.

CASA MAIS RECEPTIVA

A advogada Ariane Contarini aproveitou a quarentena para tirar do papel as reformas previstas para seu recém-inaugurado apartamento. Ele é novo, recém entregue e eu tinha o planejamento de fazer umas adequações de embelezamento durante a obra, mas não foi possível, então durante a quarentena fomos fazendo as adequações para deixar com a nossa cara, conta.

A ideia foi realizar pequenas mudanças com o propósito de deixar a casa menos fria e mais receptiva. Seguindo as recomendações de um arquiteto, Ariane trocou os revestimentos e pisos dos dois banheiros, mudou a área de serviço de lugar e também reformou a cozinha, trocando o acabamento do cômodo, além de retirar uma meia parede para ampliar o espaço. Eu e meu marido somos mais caseiros e gostamos de receber os amigos, então sempre prezei muito por ter um lar aconchegante e gostoso, justifica.

Ariane ainda conta sobre o desafio de realizar a obra em quarentena, visto que toda sua vizinhança estava em casa e muitos deles também poderiam ser afetados pelos barulhos da construção. Para driblar esse incômodo, o horário do quebra-quebra se restringiu das 9h às 13h. Hoje, o apartamento da advogada está nos trâmites finais das pequenas mudanças e ela se divide entre os cômodos favoritos de sua casinha, o quarto e a cozinha.

FAÇA VOCÊ MESMO

Mudar a decoração dos lares com as ideias e inspirações da internet, no estilo Do it yourself (DIY) - ou Faça você mesmo - e sem ajuda de profissionais da área - ganhou muitos adeptos no isolamento social. As pequenas reformas em casa podem ser alcançadas com a pintura de paredes, mudanças nas disposições dos móveis e opções simples de paisagismo, onde os próprios moradores colocam a mão na massa - ou melhor, na terra - durante todo o processo.

É o caso da psicóloga Jéssica Parrilha. No período em quarentena, suas atividades diárias foram adaptadas à forma remota e, consequentemente, ela passou a ficar mais tempo em casa e dar mais atenção ao espaço onde mora. Sempre tive uma relação de muito afeto com a ideia de construir um lar. Gosto muito de decoração em um sentido que compreendo a casa como uma extensão nossa. Acho importante me reconhecer no espaço onde moro, opina.

Antes e depois do apartamento de Jéssica Parrilha

Foi neste momento que a psicóloga tirou algumas ideias da gaveta e colocou-as em prática na sua casa. Aqueles incômodos na estrutura física do apartamento, que sempre eram deixados para ser resolvidos depois, foram sanados nesse meio tempo. Foi importante estar em casa também para sentir o que era mais necessário e fazer as pazes com o que eu não poderia modificar, analisa Jéssica.

A partir disso, Jéssica e seu companheiro começaram a executar pequenas reformas no apartamento que vivem, dando destaque aos espaços mais frequentados da casa. Na cozinha, os móveis convencionais foram substituídos por móveis artesanais feitos pelo pai da psicóloga, tais quais outros mobiliários, como o rack da sala e a cama. Aliás, ela dá muita importância a utensílios produzidos pelos seus pais, uma vez que sua mãe também costurou mantas e almofadas que fazem parte da nova decoração. Essa presença manual deles é muito especial, pois construo o meu lar com novas coisas, mas sempre trazendo comigo essa memória afetiva.

A sala, quarto e corredor do apartamento do casal ganharam uma nova cor e formatos geométricos, assim como houve a mudança na configuração dos móveis. Os espaços da casa foram pensados a fim de que fossem aproveitados ao máximo, segundo Jéssica. Essas mudanças ocorreram também para criar mais ambientes em que justamente pudéssemos habitar de outras formas. Acho que as funções de cada espaço estão sempre em transição conforme as necessidades que surgem, expõe. E a psicóloga já tem planos para as próximas reformas, desta vez o foco será no seu escritório.

VALORIZANDO A CASA

A psicóloga Alana Simões também é adepta do DIY. Com o home office e a maioria das suas atividades on-line, ela sentiu a necessidade de trazer conforto para o seu quarto que também é escritório. A maioria das atividades não é presencial, precisava que meu quarto ficasse o mais confortável possível para que o trabalho fluísse. Daí veio a ideia de pinturas com formas geométricas, meia parede, plantinhas, roupas de cama, almofadas e quadros, explica.

Alana é adepta do faça você mesmo. Precisava de conforto para que o trabalho fluísse. Daí veio a ideia de pinturas, plantas, almofadas e quadros Crédito: Carlos Alberto Silva

Ela divide o apartamento com um amigo e fala sobre a mudança na forma de ver sua própria casa na quarentena. Acredito que com a maior permanência em casa, criei algumas urgências em mudar meu espaço com mais rapidez, a valorizar mais investimentos dentro de casa do que investimentos que eu fazia para fora da casa, como roupas e saídas, especifica.

Alana conta que seu lar sempre teve um aspecto inacabado propositalmente, mas que nesse período, ela se dedicou a atenuar essas questões. O banheiro, por exemplo, era um espaço que a incomodava. A pintura branca mal feita do cômodo foi realizada através da recuperação do modelo original dos azulejos azuis. Tudo isso combinado aos espelhos e mobiliário de estilo industrial. O resultado final saiu barato e com cara de banheiro planejado, relembra.

Antes e depois do apartamento de Alana Simões

Outra mudança foi na cozinha, já que o cômodo era muito pequeno e não tinha armários. Para otimizar melhor o espaço, Alana providenciou algumas prateleiras, que ela mesma cortou, lixou e envernizou. A sala do imóvel ganhou uma decoração com a presença de artigos pessoais, obras de artistas locais, além de móveis de segunda mão em ótimo estado. Até as plantinhas ganharam o devido destaque no apartamento.