As cinco brincadeiras mais perigosas da Internet

Inventar brincadeiras esquisitas e até perigosas é algo típico de adolescentes. Um colega ensina o outro da escola, e a moda logo se espalha. Com a Internet, isso fica muito mais fácil. E aí, os chamados "desafios" são filmados, lançados em redes sociais e viralizam rapidamente.

Um dos vídeos mais recentes vem preocupando pais e educadores. Boa parte deles é filmada em escolas, no intervalo das aulas. Na brincadeira, um trio de adolescentes se posiciona um ao lado do outro. Os dois da ponta saltam, pedindo que o do meio dê um salto em seguida. Quando ele pula, leva uma rasteira e cai com tudo no chão. Tudo leva a crer que a pessoa que sofre a queda sabe das regras do jogo, ignorando os riscos. "É uma brincadeira muito perigosa. Pode causar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte. É importante que haja essa orientação por parte de educadores e familiares", destaca o ortopedista Lourimar Tolêdo, membro da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC).