As cinco brincadeiras mais perigosas da Internet

Inventar brincadeiras esquisitas e até perigosas é algo típico de adolescentes. Um colega ensina o outro da escola, e a moda logo se espalha. Com a Internet, isso fica muito mais fácil. E aí, os chamados "desafios" são filmados, lançados em redes sociais e viralizam rapidamente.
Um dos vídeos mais recentes vem preocupando pais e educadores. Boa parte deles é filmada em escolas, no intervalo das aulas. Na brincadeira, um trio de adolescentes se posiciona um ao lado do outro. Os dois da ponta saltam, pedindo que o do meio dê um salto em seguida. Quando ele pula, leva uma rasteira e cai com tudo no chão. Tudo leva a crer que a pessoa que sofre a queda sabe das regras do jogo, ignorando os riscos. "É uma brincadeira muito perigosa. Pode causar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte. É importante que haja essa orientação por parte de educadores e familiares", destaca o ortopedista Lourimar Tolêdo, membro da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC).
Elaboramos uma lista com as cinco brincadeiras mais arriscadas que circulam pelas redes sociais para alertar professores e famílias. Vale destacar que algumas delas já causaram sérios danos e até a morte de crianças e adolescentes.
Brincadeira do desmaio
Nela, estudantes, em sua maioria, brincam de derrubar uns aos outros no chão. O problema é que ao cair, a pessoa pode sofrer desde pequenas lesões, como escoriações e luxações, até traumas mais graves, que podem levar a danos à coluna ou ao cérebro e até à morte
Nela, dois adolescentes tentam girar um terceiro, que dá uma espécie de cambalhota. O risco também é de queda, que pode ser fatal. Foi o que aconteceu com uma menina de 16 anos, moradora de Mossoró (RN), que morreu depois de cair e bater com a cabeça no chão. A jovem teve traumatismo craniano
Na brincadeira, a pessoa espirra o spray aerossol diretamente na boca e tenta inalar, pelo maior tempo possível, aquele gás. O desafio também fez vítimas no país. Uma menina de 7 anos morreu em São Paulo.
É uma variação do desafio do desodorante. Nele, a pessoa espirra o aerossol em alguma parte do corpo com o objetivo de congelá-la. A brincadeira já causou graves queimaduras em participantes
Também chamada de "jogo da asfixia", consiste em provocar a asfixia até desmaiar. É praticada sozinha ou em grupo. A asfixia é feita apertando o pescoço ou pressionando o tórax. Parece absurdo, mas os participantes acham que isso gera certa euforia. O jogo é filmado e jogado nas redes sociais