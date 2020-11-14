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ArteSanto

Artesanato online: feira capixaba disponibiliza produtos em drive-thru

Maior feira de artesanato do ES aposta nas vendas online em edição realizada durante a pandemia. Os produtos podem ser adquiridos pelo site, telefone ou retirados no sistema drive-thru
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 06:00

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 06:00

Protocolos de prevenção contra o contágio do Covid-19 estão sendo utilizados na ArteSanto
Protocolos de prevenção contra o contágio do Covid-19 estão sendo utilizados na ArteSanto Crédito: Divulgação
Localizada na Praça do Papa, em Vitória, a ArteSanto, maior feira de artesanato capixaba segue até este sábado (14). Por conta da pandemia, vários cuidados foram tomados. Segundo a assessoria de imprensa do evento, antes do acesso ao espaço, é realizada a aferição de temperatura dos visitantes, há tapetes sanitizantes na entrada e pias com água, sabão e papel toalha no percurso do evento para higienização. Também há dispensers de álcool em gel dispostos pelos corredores, 
Mas além da estrutura física, devido ao cenário pandêmico, neste ano a feira conta com um sistema de vendas online, em que o cliente pode olhar, comprar e receber os produtos sem sair de casa. E tem ainda um sistema drive-thru de retirada dos produtos, para atender a todos com mais segurança.

Como funcionam as vendas online

"As vendas são fechadas diretamente com os artesãos"
Sônia iamonde - Organizadora do evento
As vendas online acontecem através do site www.artesanto.com.br, onde os expositores podem inserir até cinco peças. O comprador clica no produto e é remetido ao contato direto do artesão (telefone ou whatsapp). As vendas são fechadas diretamente com eles e a pessoa pode buscar o produto via drive-thru, explica Sônia Iamonde, organizadora do evento que também participa da curadoria que seleciona as peças de artesanato,  além de atuar na gestão, planejamento e comercialização do evento.
Em relação a adesão do público, Sônia afirma que não é possível quantificar exatamente, já que o processo de compra é realizado diretamente ao artesão, mas ela ressalta que o feedback por parte deles tem sido muito bom.
O evento tem um cunho social muito importante junto aos artesãos, que há sete meses não podiam expor suas peças de forma direta. Para muitos deles, as vendas online são uma novidade. São mais de 500 empreendedores, entre eles 300 artesãos que participam do evento sem nenhum custo. Muitos têm dificuldades de lidar com computadores e mídias sociais e agora tiveram a primeira oportunidade de trabalharem o online, salienta .

Produtos em exposição

Os produtos expostos variam entre resultados de trabalhos com pedras e vidros, metais, papeis reciclados, cerâmica, madeira, osso, couro, borracha, plástico e fibras naturais, além de produtos da agroindústria.
Confira alguns dos produtos disponíveis na feira:

Produtos artesanais disponíveis na ArteSanto, feira de artesanato capixaba.

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