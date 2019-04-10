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CULTURA AO AR LIVRE

Festa da Penha é tema de feira de artesanato neste fim de semana

O Rua das Artes acontece, na Prainha, em Vila Velha, neste domingo

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 20:39

Publicado em 

10 abr 2019 às 20:39
Edição do Rua das Artes na Prainha, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Será no próximo domingo (14) a edição de abril da Rua das Artes. Com o tema "Artes da Penha" o evento vai reunir mais de 30 expositores, com os mais diversos produtos, além de praça da alimentação, na Rua 23 de Maio, junto a Praça Otávio de Araújo, na Prainha, em Vila Velha.
Assim, os artesãos estão preparando peças temáticas como as almofadas da Lays Almofadas, as imagens sacras do Ateliê Patricia Rosa, as velas da Ananda Aromas, além de produtos de temas variados como as telas da artista plástica Lea Bersot, as casacas da ACERBES, as peças em madeira do Madeira Viva e muito mais. 
Vale lembrar que a Rua das Artes é organizada por artistas locais. Além de arte, artesanato, literatura e música, abre espaço para projetos e ações voluntárias. Nesta edição, o projeto Revistaria Animal estará presente comercializando livros e revistas.
O lucro é totalmente revertido para tratamento e castração de animais abandonados assim como o Projeto Ajuda Pet que vende canecas, copos e chaveiros com o mesmo objetivo. "Nosso evento tem como foco dar oportunidade aos artistas e artesãos locais comercializarem seus produtos e também abrimos espaço para projetos e ações que, de alguma forma, contribuam com o bem comum", explica Celso Adolfo um dos coordenadores do evento.
Na Academia de Letras, haverá lançamento de livros da Editora Portas e a música ficará por conta de Rodrigo CX. O coletivo de Artes e Ofícios da Barra do Jucu estará presente com um grupo de rendeiras do projeto Rendar, a partir das 14h30, mostrando a beleza da renda de bilro, expressão cultural local que está sendo resgatada.
Serviço:
Rua das Artes " Artes da Penha"
Quando: domingo (14), das 10h às 18h
Onde: Rua 23 de Maio - Prainha Vila Velha
Informações: @ruadasartes_vila.velha

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