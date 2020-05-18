7 dicas para organizar o guarda-roupas e mantê-lo arrumado

Quem nunca gastou horas arrumando o closet ou o armário e em menos de uma semana encontrou ele todo bagunçado de novo que atire a primeira peça. Nem sempre isso significa que você é uma pessoa bagunceira, talvez a forma como você organiza as peças não seja tão funcional. Mas, fique tranquilo, pra tudo tem um jeito e nesse caso não é diferente.
A dona de casa Rosineia da Penha conta que seu maior desafio não é arrumar e sim manter a organização em dia. Eu até arrumo com uma certa frequência, mas às vezes a gente precisa sair rápido e bagunça tudo pra achar a peça que a gente quer.
Além de dividir o armário com meu marido, ainda preciso deixar um espaço para as roupas de cama, aí sobra pouco espaço para os cabides, acho que isso dificulta um pouco também, complementa Rosineia.
"Organizar os objetos, as roupas e a casa é cuidar de nós mesmos"
Para quem deseja aproveitar o tempo em casa para, finalmente, dar um jeito no guarda-roupas, a personal organizer Erika Mezabarba que atua no ramo há 5 anos deu algumas dicas certeiras. Organizar os objetos, as roupas e a casa é cuidar de nós mesmos. Todos nós merecemos a organização para alcançar mais qualidade de vida, diz a profissional.
Confira as dicas:
A otimização da organização
Invista em organizadores
Guarde somente as roupas que você gosta e usa. Na dúvida, vale responder a perguntinha mágica: "Eu compraria essa peça novamente?" Só mantenha as roupas que você responder "sim!";
Na hora de organizar não jogue todas as suas roupas na cama, pois esse método pode não funcionar para você e ainda te deixar em total desespero! Organize uma parte do armário de cada vez até finalizar;
Setorize as divisões do armário em: ginástica, pijama, lingerie, roupas de frio... Cabides padronizados também minimizam a bagunça visual do armário;
Ao finalizar a organização, observe se as roupas couberam bem armazenadas (com folga) no roupeiro. Devemos possuir uma quantidade de roupa compatível com o espaço que possuímos. Se estiver apertado, é preciso praticar o desapego, aliás a tendência agora é o armário-cápsula.
Identifique as gavetas e prateleiras com etiquetas que sinalizem onde ficarão cada categoria das roupas;
Padronizar as dobras facilita a visualização e consequentemente a manutenção da organização;
Os organizadores, como caixas e colmeias de gaveta, são um ótimo investimento, pois ajudam a manter tudo no lugar certo.