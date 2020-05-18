7 dicas para organizar o guarda-roupas e mantê-lo arrumado

Arrumar uma parte por vez e guardar somente o necessário estão entre as dicas. Crédito: Freepik

Quem nunca gastou horas arrumando o closet ou o armário e em menos de uma semana encontrou ele todo bagunçado de novo que atire a primeira peça. Nem sempre isso significa que você é uma pessoa bagunceira, talvez a forma como você organiza as peças não seja tão funcional. Mas, fique tranquilo, pra tudo tem um jeito e nesse caso não é diferente.

A dona de casa Rosineia da Penha conta que seu maior desafio não é arrumar e sim manter a organização em dia. Eu até arrumo com uma certa frequência, mas às vezes a gente precisa sair rápido e bagunça tudo pra achar a peça que a gente quer.

Além de dividir o armário com meu marido, ainda preciso deixar um espaço para as roupas de cama, aí sobra pouco espaço para os cabides, acho que isso dificulta um pouco também, complementa Rosineia.

"Organizar os objetos, as roupas e a casa é cuidar de nós mesmos" Erika Mezabarba - Personal Organizer

Para quem deseja aproveitar o tempo em casa para, finalmente, dar um jeito no guarda-roupas, a personal organizer Erika Mezabarba que atua no ramo há 5 anos deu algumas dicas certeiras. Organizar os objetos, as roupas e a casa é cuidar de nós mesmos. Todos nós merecemos a organização para alcançar mais qualidade de vida, diz a profissional.

Confira as dicas:

A otimização da organização