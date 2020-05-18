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Organização em casa

7 dicas para organizar o guarda-roupas e mantê-lo arrumado

Para você que deseja aproveitar parte do tempo em casa para, finalmente, dar um jeito no guarda-roupas, uma especialista em organização dá dicas infalíveis para arrumar tudo e manter a ordem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 19:26

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 19:26

Limpeza do guarda-roupas
Arrumar uma parte por vez e guardar somente o necessário estão entre as dicas. Crédito: Freepik
Quem nunca gastou horas arrumando o closet ou o armário e em menos de uma semana encontrou ele todo bagunçado de novo que atire a primeira peça. Nem sempre isso significa que você é uma pessoa bagunceira, talvez a forma como você organiza as peças não seja tão funcional. Mas, fique tranquilo, pra tudo tem um jeito e nesse caso não é diferente.
A dona de casa Rosineia da Penha conta que seu maior desafio não é arrumar e sim manter a organização em dia. Eu até arrumo com uma certa frequência, mas às vezes a gente precisa sair rápido e bagunça tudo pra achar a peça que a gente quer.
Além de dividir o armário com meu marido, ainda preciso deixar um espaço para as roupas de cama, aí sobra pouco espaço para os cabides, acho que isso dificulta um pouco também, complementa Rosineia.
"Organizar os objetos, as roupas e a casa é cuidar de nós mesmos"
Erika Mezabarba - Personal Organizer
Para quem deseja aproveitar o tempo em casa para, finalmente, dar um jeito no guarda-roupas, a personal organizer Erika Mezabarba que atua no ramo há 5 anos deu algumas dicas certeiras. Organizar os objetos, as roupas e a casa é cuidar de nós mesmos. Todos nós merecemos a organização para alcançar mais qualidade de vida, diz a profissional.
Confira as dicas:

A otimização da organização

Invista em organizadores

Guarde somente as roupas que você gosta e usa. Na dúvida, vale responder a perguntinha mágica: "Eu compraria essa peça novamente?" Só mantenha as roupas que você responder "sim!";
Na hora de organizar não jogue todas as suas roupas na cama, pois esse método pode não funcionar para você e ainda te deixar em total desespero! Organize uma parte do armário de cada vez até finalizar;
Setorize as divisões do armário em: ginástica, pijama, lingerie, roupas de frio... Cabides padronizados também minimizam a bagunça visual do armário;
Ao finalizar a organização, observe se as roupas couberam bem armazenadas (com folga) no roupeiro. Devemos possuir uma quantidade de roupa compatível com o espaço que possuímos. Se estiver apertado,  é preciso praticar o desapego, aliás a tendência agora é o armário-cápsula.
Identifique as gavetas e prateleiras com etiquetas que sinalizem onde ficarão cada categoria das roupas; 
Padronizar as dobras facilita a visualização e consequentemente a manutenção da organização;
Os organizadores, como caixas e colmeias de gaveta, são um ótimo investimento, pois ajudam a manter tudo no lugar certo.

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