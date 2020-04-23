5 dicas para você organizar os seus produtos de beleza

As dicas incluem separar os itens por categoria e ficar atento aos prazos de validade. Crédito: Freepik / Andrea Rankovic

Nas últimas semanas a nossa rotina passou por diversas mudanças. Entendemos que este é o momento de ficar em casa, de darmos um passo para dentro e de olharmos para nossa consciência. Percebemos que para cuidar do mundo também é essencial cuidarmos de nós mesmos, dando uma pausa e vivendo um momento de cada vez.

Por isso é tão importante desacelerar a rotina, cuidar da saúde mental e respeitar nossas vontade e limites, seja praticando aquela atividade que amamos ou apenas descansando e relaxando. Mas, sim, é muito comum ficarmos perdidos e entediados com o passar do tempo, e tudo bem! Caso esteja procurando por algo diferente para se distrair - e ainda assim cuidar de si -, uma boa sugestão neste momento é se jogar naquelas práticas que você não realiza com tanta frequência.

O que acha de dar um up na sua penteadeira? Vale investir na organização daqueles produtinhos de beleza que vamos acumulando ao longo do tempo. De acordo com a maquiadora e colunista da Revista Ag, Aline Bretas, a primeira coisa que deve ser feita é conferir as datas de validade dos produtos. Os batons por exemplo, costumam ficar com um cheiro de cera depois de vencidos, enquanto bases podem ficar bifásicas ou com um depósito óleo no fundo e textura diferente, complementa.

A dica é reservar um tempinho para dar aquela organizada real e, com certeza, o resultado final será incrível! A Avon preparou algumas dicas de organização para você se inspirar, confira abaixo:

1. Torne o momento divertido

Para iniciar vale ligar a sua música ou playlist favorita e encontrar um cantinho confortável para ficar! Nada melhor do que fazer uma atividade com o humor descontraído e muita animação, não é?

2. Separe os itens por categoria e saiba onde guardá-los

De acordo com Aline Bretas, uma dica importante é separar os itens por categoria, isso te ajuda a encontrar um produto específico quando precisar dele. Eu adoro necessaires que são transparentes, porque dá pra saber o que tem dentro, conta ela - e você pode aderir.

Outra dica da nossa colunista é não deixar itens de maquiagem guardados no banheiro. É um local com muita umidade e pode diminuir o tempo de validade. Eles também devem ser mantidos longe do sol, em um lugar com temperatura bem amena, explica.

3. Separe o que deve ser descartado

O primeiro passo para uma boa organização é retirar todos os produtos da prateleira/armário/necessaire para ter um panorama de tudo o que você tem - Uau! Você provavelmente ficará surpresx com a quantidade! Um dos maiores benefícios dessa arrumação é justamente achar aqueles itens que amávamos, mas que estavam esquecidos há muito tempo.Depois é hora de decidir quais produtos devem continuar no seu estoque e quais devem ser descartados.

Agora é a hora de dar aquela olhada no prazo de validade de cada item. "Uma máscara de cílios, por exemplo, pode ser usada por até três meses depois de aberta, pois ao fazer camadas, abrindo e fechando o produto, um pouco de ar entra na embalagem o que pode causar contaminação", afirma Juliana Barros, diretora de marketing de maquiagem da Avon Brasil.

Aline Bretas complementa salientando que produtos em pó duram mais que produtos cremosos, por isso é importante ficar atento. Em produtos que não tem mais o prazo descrito na embalagem, vale se atentar a alterações no cheiro ou na textura, explica.

4. Higienize os produtos, pincéis e esponjas

Agora que você já decidiu quais produtos seguirão contigo, é importante higienizar muito bem tanto as embalagens como o local em que eles ficam guardados. Aproveite também para fazer aquela limpeza caprichada nos seus pincéis e esponjas com muita água e sabão, e depois deixe-os secando sobre uma toalha ou em um ambiente arejado. Não se esqueça de que neste momento a higienização vem em primeiro lugar, então evite compartilhar os seus produtos com outras pessoas.

5. Aproveite os achadinhos na sua rotina!

Após a higienização, é hora de organizar os produtos de modo que você consiga ter uma visão geral, tendo uma ideia do seu estoque, para que nada fique esquecido novamente! Caso sinta necessidade, você pode dividir os itens por categorias, colocando em destaque os produtos de uso mais frequente. Por fim, aproveite esse momento em que está em casa para reviver esses "esquecidinhos" e cuidar de você, porque você merece! Você pode fazer aquela maquiagem que te deixa radiante, um ritual de skincare para relaxar, uma máscara no cabelo para se mimar ou uma hidratação no corpo para cuidar da pele.