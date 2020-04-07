10 plataformas e aplicativos para se exercitar dentro de casa

Just Dance Now

Considerada o Netflix fitness, a Queima Diária é uma plataforma online com programas físicos para fazer em casa. Considerada a maior provedora de aulas fitness via streaming da América Latina com mais de 450 videoaulas elaboradas por profissionais da educação física de forma didática e atrativa, a plataforma atende diferentes perfis de usuários, que têm liberdade para escolher quando acessar os conteúdos e o que assistir. O acesso é simples e as aulas podem ser assistidas pelo computador, aplicativo (disponível para iOS ou Android) ou até pela Smart TV. Mamãe Sarada, Adeus Dor nas Costas, Bumbum na Lua, Barriga Negativa, Power Hiit e Desafio Yoga são exemplos de programas disponíveis. R$29,90/mês.

O aplicativo permite escolher os níveis de dificuldade e personalizar o treino de acordo com seus objetivos (trabalhar só pernas, abdome, braços, fazer alongamento ). Para evitar surpresas, é possível observar quais movimentos serão feitos antes de começar. É possível vincular as músicas do celular ao aplicativo e planejar em qual momento ela deve tocar. Gratuito.

Desenvolvido por personal trainers, o Workout Trainer é bem dinâmico e voltado para quem quer emagrecer. O aplicativo está disponível para iOS e Android e conta com um conteúdo mais motivacional com mensagens em voz para estimular os usuários a treinarem com mais vontade. Os planos de treinamento possuem exercícios aeróbicos, localizados e levantamento de peso sem precisar de equipamentos de academia. Gratuito com algumas aulas pagas.

Para quem tem uma agenda extremamente cheia, o 7 Minutos Treino é um aplicativo que consiste em 12 exercícios executados em 30 segundos com pausas de 10 segundos. Uma cadeira e uma parede são os materiais necessários para auxiliar na realização das atividades. Gratuito.

Disponível apenas para Android, o Noom combina monitoramento de exercícios, registros de alimentação e motivação. O aplicativo registra as suas refeições e todas as suas atividades, desde uma caminhada até uma aula de yoga calculando a intensidade do exercício. Gratuito.

O Freeletics é um aplicativo que contêm treinos promovidos por um Coach com inteligência artificial. Os treinos são variados para cada objetivo, seja ganhar músculo, resistência ou força. O aplicativo também conta com orientações nutricionais. R$39,90 por mês.

O site da Smart Fit conta com uma série de aulas de até 30 minutos. Foram mais de 30 profissionais envolvidos e o resultado são 49 aulas de diferentes modalidades orientadas por profissionais qualificados  todos têm pós-graduação na área do esporte e muitas horas/aula de experiência. Os treinos, que estão sendo disponibilizados aos poucos, oferecem exercícios para diversos objetivos: alongamento, fortalecimento do core abdominal, funcional para trabalhar todo o corpo, hipertrofia e emagrecimento, entre outros. Gratuito.

O 100 Pushups Workout é um aplicativo para quem gosta de desafios. Ele promete fazer você atingir determinado objetivo de 6 a 10 semanas. Além dos 11 programas de treino, o app conta com estatísticas rápidas de desempenho, recurso lembrete e armazenamento de dados em nuvem para facilitar o compartilhamento de seu progresso com os amigos. Gratuito.

No aplicativo, é possível escolher entre 5 modalidades e 17 variedades, incluindo hatha yoga, power yoga, baba ramdev e ashtanga yoga. É uma boa pedida para colocar a cabeça no lugar e continuar saudável. Gratuito.