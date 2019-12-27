Réveillon: 6 espumantes nacionais para brindar a chegada de 2020

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Duas coisas são fundamentais para começarmos a celebrar adequadamente o início de um novo ano: as pessoas mais importantes das nossas vidas e uma boa garrafa de espumante, seja ele um simples “Espuma de Prata” ou um grande champanhe. Quanto à escolha das companhias não posso opinar, mas indicar alguns espumantes de qualidade, capazes de tornar esse momento ainda mais festivo e marcante, nisso eu posso contribuir.

Desta vez, decidi me concentrar apenas nos espumantes elaborados em território brasileiro, seguramente os maiores expoentes da produção de vinhos no país. Além de grande qualidade, nossos espumantes conseguem oferecer ampla variedade de estilos (Moscatel, Demi-Sec, Brut, Nature, Extra-Brut, Rosé ou um sofisticado Blanc de Noirs), quase sempre com preços muito competitivos.

Dentro desse amplo universo de possibilidades, selecionei seis rótulos elaborados com estilos distintos para proporcionar um leque de opções mais rico a você. A maioria deles pode ser encontrada em lojas especializadas ou em supermercados, mas também em diversos canais de compra online ou das próprias vinícolas. Escolha o seu:

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1 - Casa Valduga Nature Sur Lie NV (R$ 79,90 no site da vinícola Casa Valduga): esse tipo de espumante tem como peculiaridade o fato de permanecer com as leveduras (borras) que permitiram a segunda fermentação do vinho dentro da garrafa. Seu aspecto naturalmente turvo não representa nenhum defeito e apenas indica que o processo de dégorgement (retirada das borras) não foi realizado. Essa particularidade permite que o espumante continue ganhando complexidade até o momento de sua abertura. Um estilo muito interessante de provar!

esse tipo de espumante tem como peculiaridade o fato de permanecer com as leveduras (borras) que permitiram a segunda fermentação do vinho dentro da garrafa. Seu aspecto naturalmente turvo não representa nenhum defeito e apenas indica que o processo de dégorgement (retirada das borras) não foi realizado. Essa particularidade permite que o espumante continue ganhando complexidade até o momento de sua abertura. Um estilo muito interessante de provar! 2 - Viapiana Brut Rosé Champenoise 387 dias (R$ 110, na Cave Nacional): elaborado apenas com a casta Pinot Noir, esse espumante rosé indica em seu rótulo o tempo de contato com as leveduras (pouco mais de um ano). Destaca-se pelo delicioso aroma de frutas vermelhas frescas (morango e cereja), com uma espuma bastante espessa e uma acidez muito refinada.

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3 - Valmarino & Churchill Extra Brut 2016 (R$ 108 no site da vinícola Valmarino): de perfil mais sofisticado e complexo, esse espumante Extra Brut (com apenas 4g de açúcar por litro) é oriundo da indicação geográfica Pinto Bandeira, a mais importante do gênero para a produção de espumantes no Brasil. Elaborado com 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir, passou 24 meses maturando na garrafa após 12 meses de envelhecimento em tonéis de carvalho usados. Um dos melhores exemplares do mercado nacional.

de perfil mais sofisticado e complexo, esse espumante Extra Brut (com apenas 4g de açúcar por litro) é oriundo da indicação geográfica Pinto Bandeira, a mais importante do gênero para a produção de espumantes no Brasil. Elaborado com 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir, passou 24 meses maturando na garrafa após 12 meses de envelhecimento em tonéis de carvalho usados. Um dos melhores exemplares do mercado nacional. 4 - Don Guerino Brut Chardonnay NV (R$ 43 na Vinhos e Vinhos): aqui temos uma versão básica de um “Blanc de Blancs” (espumante que utiliza apenas castas brancas) elaborado com método Charmat, em que a tomada de espuma é feita em grandes tanques e não dentro da garrafa. Bem equilibrado, fresco e repleto de notas florais. Excelente relação preço x qualidade.

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5 - Cave Geisse Blanc de Noir Brut 2016 (R$ 134 no site da vinícola Cave Geisse): mais um grande espumante elaborado pela premiada Cave Geisse com uvas 100% Pinot Noir da I. G. Pinto Bandeira. Utilizando apenas as melhores uvas disponíveis, esse rótulo teve somente 7.200 garrafas produzidas pelo método tradicional (segunda fermentação na garrafa), amadurecidas por 36 meses para obter alto nível de sabor e complexidade. Contém 8,5 g/l de açúcar.

mais um grande espumante elaborado pela premiada Cave Geisse com uvas 100% Pinot Noir da I. G. Pinto Bandeira. Utilizando apenas as melhores uvas disponíveis, esse rótulo teve somente 7.200 garrafas produzidas pelo método tradicional (segunda fermentação na garrafa), amadurecidas por 36 meses para obter alto nível de sabor e complexidade. Contém 8,5 g/l de açúcar. 6 - Don Giovanni Nature NV (R$ 80 na Vinhos e Vinhos): um dos mais consistentes espumantes nacionais, essa versão Nature (sem adição de licor de expedição) da Don Giovanni, em Pinto Bandeira-RS, sempre me agradou muito e marca presença constante em minha adega. Dotado de uma coloração amarelo palha muito típica, ele entrega notas intensas de frutas brancas (abacaxi, pêssego e melão) e de torrefação (brioche). Na boca, oferece um paladar muito vívido, com ótima acidez e cremosidade. Excelente!

Espero que as recomendações acima sejam suficientes e adequadas para todos começarem o novo ano "com a mão direita", erguendo suas taças de espumante e brindando a chegada de 2020. Cheers!