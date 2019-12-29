Retomada econômica vai impor novo ritmo de lançamentos imobiliários

Mercado imobiliário - vista aérea de prédios da Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Depois do grande temporal de incertezas, ocasionado pela recessão econômica, o sol volta a aparecer para o mercado imobiliário capixaba. Indicadores positivos da economia revelam um horizonte limpo e oportuno para a retomada dos lançamentos.

Deve-se a esse otimismo a combinação de juros baixos, maior oferta de financiamento bancário, retomada dos postos de trabalho e controle da inflação. São perceptíveis as mudanças. Neste último semestre, o mercado registrou lançamentos e maior liquidez na comercialização de imóveis prontos e em obras.

Acreditamos que o ciclo de prosperidade imporá novo ritmo de produção, já que as regiões mais nobres de Vitória, Vila Velha e Serra registram escassez de produtos. Há demanda aquecida e volume de ofertas que se tornarão, em breve, aquém do apetite do consumidor, caso não haja novos projetos.

Mas, a despeito do mercado nacional, a retomada por aqui será gradativa, sempre um passo atrás da velocidade da própria economia. Cauteloso, o setor tem evitado o acúmulo de produtos e, consequentemente, a desvalorização do que é lançado, comportamento imprescindível para a manutenção da saúde do mercado.

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Enquanto as grandes construtoras e incorporadoras nacionais demoraram a interromper os lançamentos e a expansão para novos Estados, por aqui houve retração expressiva da oferta. Os preços, por sua vez, ficaram estagnados para garantir a perenidade do negócio, evitando distratos – mal da década experimentado na fase aguda da crise em mercados superofertados.

Atravessamos a crise preservando a rentabilidade dos produtos empreendidos. De acordo com Pesquisa Ademi-ES de Valorização do Imóvel – 2005 a 2015, os lançamentos apresentaram desempenho positivo, superando a taxa Renda Fixa (185,77%), chegando a uma valorização direta de 34%. Mostrou-se, também, superior à poupança (104,02%), entre outros indicadores.

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Caso esses indicadores positivos se confirmem, teremos uma janela de oportunidades para investimentos, com perspectiva de retomada dos empregos e, sobretudo, um cenário positivo para investir no mercado imobiliário local. A sustentação do setor dependerá dos rumos da política econômica.