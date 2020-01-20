Restaurante premiado do ES reúne vips em noites do verão 2020

Maritza Bojovski: a herdeira dos dotes culinários do pai, o chef Vicente Bojovski Crédito: Ricardo Dangelo

Eleito como o melhor restaurante de pescados do Brasil por 17 vezes consecutivas pelo Guia 4 Rodas, o restaurante Guaramare deixou saudades para fãs da cozinha do chef Vicente Bojovski desde que a casa fechou as portas em 2015, quando o proprietário faleceu. Até que sua filha, a também chef Maritza Bojovski, resolveu abrir a casa na Enseada Azul, Guarapari, para duas noites de verão, nos dias 11 e 18. Os convites para os jantares se esgotaram em menos de 30 minutos, em dezembro passado, quando a herdeira resolveu reabrir a casa.

Durante as duas noites, a chef reproduziu com destreza a proposta do pai e servir peixes e crustáceos superfrescos; assados na brasa, inteiros, e levados num tacho à mesa, em um carrinho empurrado do mesmo jeito que o seu pai fazia.

Foram servidos o Misto de peixe (papa-terra), lagosta e camarões, com arroz à grega, batata e molho de manteiga com alcaparras e a tradicional Paella, também preparada na hora, para o cliente apreciar. As sobremesas foram assinadas pela chef Marcela Freire, sócia de Maritza no Chefs.com.Você.

Misto de peixe, lagosta e camarão do Guaramare Crédito: Renata Rasseli

Vicente Bojovski nasceu na Macedônia, trabalhou como jornalista e se fixou como cozinheiro na França, antes de vir ao Brasil, nos anos 80, com seu bigode farto e jeito bonachão. Vicente também é artista plástico. São de autoria dele as pinturas que decoram as paredes.

Paella do Guaramare Crédito: Ricardo Dangelo

UMA NOITE NO GUARAMARE

Stella Miranda, Nádia e Maritza Bojovski e Marcela Freire Crédito: Ricardo Dangelo

Com o tema "Uma Noite no Guaramare", os jantares contaram ainda com agito do DJ De Prá e exposição de uma linha de aventais, souplasts e cangas inspiradas nas obras de Vicente, que foram criadas pela expert em sublimação Rachel Pires.

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Chef Maritza Bojovski Crédito: Ricardo Dangelo