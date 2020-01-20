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Renata Rasseli

Restaurante premiado do ES reúne vips em noites do verão 2020

Filha do chef Vicente Bojovski, falecido em 2015, Maritza Bojovski promoveu duas noites para matar saudades do Guaramare, eleito o melhor restaurante de pescados do Brasil por 17 vezes

Públicado em 

20 jan 2020 às 16:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maritza Bojovski: a herdeira dos dotes culinários do pai, o chef Vicente Bojovski Crédito: Ricardo Dangelo
Eleito como o melhor restaurante de pescados do Brasil por 17 vezes consecutivas pelo Guia 4 Rodas, o restaurante Guaramare deixou saudades para fãs da cozinha do chef Vicente Bojovski desde que a casa fechou as portas em 2015, quando o proprietário faleceu. Até que sua filha, a também chef Maritza Bojovski, resolveu abrir a casa na Enseada Azul, Guarapari, para duas noites de verão, nos dias 11 e 18. Os convites para os jantares se esgotaram em menos de 30 minutos, em dezembro passado, quando a herdeira resolveu reabrir a casa. 
Durante as duas noites, a chef reproduziu com destreza a proposta do pai e servir peixes e crustáceos superfrescos; assados na brasa, inteiros, e levados num tacho à mesa, em um carrinho empurrado do mesmo jeito que o seu pai fazia. 
Foram servidos o  Misto de peixe (papa-terra), lagosta e camarões, com arroz à grega, batata e molho de manteiga com alcaparras e a tradicional Paella, também preparada na hora, para o cliente apreciar. As sobremesas foram assinadas pela chef Marcela Freire, sócia de Maritza no Chefs.com.Você. 
Misto de peixe, lagosta e camarão do Guaramare Crédito: Renata Rasseli
Vicente Bojovski nasceu na Macedônia, trabalhou como jornalista e se fixou como cozinheiro na França, antes de vir ao Brasil, nos anos 80, com seu bigode farto e jeito bonachão.  Vicente também é artista plástico. São de autoria dele as pinturas que decoram as paredes.
Paella do Guaramare Crédito: Ricardo Dangelo

UMA NOITE NO GUARAMARE

Stella Miranda, Nádia e Maritza Bojovski e Marcela Freire Crédito: Ricardo Dangelo
Com o tema "Uma Noite no Guaramare", os jantares contaram ainda com agito do DJ De Prá e exposição de uma linha de aventais, souplasts e cangas inspiradas nas obras de Vicente, que foram criadas pela expert em sublimação Rachel Pires. 

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Camarões à Guaramare: aprenda receita com a chef Maritza Bojovski

Chef Maritza Bojovski Crédito: Ricardo Dangelo
Vicente Bojovski, que aniversariava no dia 20 de janeiro,  e Maritza Bojovski Crédito: Reprodução/Instagram/@chef.com.oficial

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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