Últimas horas para se inscrever no evento que lança a Residência Gazeta 2024

Carol Prado é repórter de Pop&Arte e apresentadora do “g1 em 1 minuto", da Globo Crédito: Fábio Tito/Divulgação

Está chegando a hora. A Rede Gazeta lança nesta quinta-feira (18) a 27ª edição do seu Curso de Residência em Jornalismo. Para marcar a estreia, o programa destinado a formandos e recém-formados recebe como convidada nesta abertura a jornalista Carol Prado, repórter de Pop&Arte e apresentadora do “g1 em 1 minuto”, da Globo.

deste link. As inscrições para participar do encontro, que ocorrerá no auditório da Rede Gazeta, a partir das 9h30, são gratuitas e podem ser feitas por meio

A comunicadora será a responsável pela palestra que dá início às inscrições para o curso de imersão em produção de conteúdo do maior grupo de comunicação do Espírito Santo. O bate-papo focará o tema “Como o jornalismo dialoga com os jovens”.

Carol integra o time do g1 desde 2016. Por lá, escreve sobre lançamentos musicais, polêmicas do mundo pop, apresenta boletins do g1 na TV Globo e é a host do podcast de entrevistas “g1 Ouviu”.

Ao longo da carreira, ela já produziu reportagens sobre alguns dos maiores festivais de música do mundo e entrevistou artistas como Shakira, Charles Bradley, Sandra Bullock e Mark Hamill. “Tô animada! Acho que vai ser bem legal!”, disse a jornalista.

Novidades

O gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, informa que, neste ano, a Residência vai produzir, pela primeira vez, um programa especial para a TV Gazeta. Ele, que também é coordenador do Curso de Residência, lembra que a participação de Carol dialoga de modo muito estreito com a temática que será o eixo deste ano do curso, a geração Z, seus hábitos, costume e perfil.

" A previsão é que o programa vá ao ar em dezembro. Além disso, os alunos devem produzir um podcast e conteúdos de marca para os patrocionadores e, sobretudo, imergir pelas diversas áreas da Rede Gazeta, como a Redação e o Estúdio Gazeta." Eduardo Fachetti - Gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta e coordenador do Curso de Residência

Podem se inscrever para a 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta os formandos e recém-formados em qualquer curso de graduação e alunos do curso técnico de Rádio/TV e Audiovisual. As vagas são destinadas a alunos do último período dos cursos e aos graduados de dezembro de 2022 em diante.

A primeira fase da seleção acontece no mesmo ambiente de inscrição dos candidatos: a plataforma Gupy, entre 18 e 28 de julho. O link de acesso à prova e às inscrições será disponibilizado nesta quinta, no portal A Gazeta e em outros canais da Rede.

Na plataforma, os candidatos respondem a uma prova com 30 questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de jornalismo. Seguem na disputa os candidatos que acertarem pelo menos 60% das questões.

A etapa seguinte avalia a produção de texto. Por e-mail, os candidatos receberão um link para assistirem a determinado conteúdo e, em seguida, deverão produzir uma matéria jornalística a respeito do tema. Essa etapa acontecerá nos dias 30 e 31 de julho.