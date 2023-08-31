Saiu a lista: veja quem são os 10 aprovados na Residência 2023 da Gazeta

Turma 2023 da Residência: acima, Breno Alexandre, Carla Nigro, Daysi Silva, Enzo Macedo e Gabriel Mazim; abaixo, Isabelle de Oliveira, Jessica Coutinho, Laísa de Menezes, Leiriane Santana e Vitor Gregório Crédito: Divulgação

Saiu a notícia mais aguardada das últimas semanas pelos candidatos ao Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta . Depois de concluídas as etapas da prova objetiva, da redação e das entrevistas com a banca avaliadora, a organização do processo seletivo divulgou nesta quinta-feira (31) o nome dos dez aprovados para compor a turma da edição 2023 do programa.

Seis mulheres e quatro homens, a maioria capixaba e egressa de universidades públicas (80%), foram os escolhidos. O grupo tem como cidades de origem Vitória, Vila Velha, Bom Jesus do Norte, Linhares, Mariana (MG), Viçosa (MG) e Bauru (SP) e já se prepara para a aula inaugural, que ocorrerá na próxima terça-feira (5).

Todos os dez selecionados são formandos ou recém-formados em Jornalismo. As instituições que tiveram o maior número de aprovados foram a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com três representantes cada. A lista segue com duas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma da Faesa e um da Universidade Vila Velha (UVV).

Confira os nomes dos 10 aprovados (em ordem alfabética)

BRENO BASSETI ALEXANDRE - Jornalismo/Ufes



CARLA BIANCA CORREA NIGRO - Jornalismo/Ufes

- Jornalismo/Ufes DAISY PEREIRA DA SILVA - Jornalismo/Ufop

- Jornalismo/Ufop ENZO MACEDO TEIXEIRA - Jornalismo/Ufop

- Jornalismo/Ufop GABRIEL LOPES MAZIM - Jornalismo/Ufes

- Jornalismo/Ufes ISABELLE DE OLIVEIRA - Jornalismo/UFV

- Jornalismo/UFV JESSICA MARIA COUTINHO DA CUNHA - Jornalismo/Faesa

Jornalismo/Faesa LAÍSA RODRIGUES DE MENEZES - Jornalismo/UFV

- Jornalismo/UFV LEIRIANE SANTANA DA SILVA - Jornalismo/Ufop

- Jornalismo/Ufop VITOR GREGÓRIO - Jornalismo/UVV

A aula inaugural será marcada pelo bate-papo dos novos residentes com ex-alunos do curso. O evento abordará o tema "Conexao com o Futuro: desafios e histórias de quem já foi residente" e terá como convidados Raphael De Angeli, repórter da TV Globo e ex-aluno do programa (turma 2010); Isaac Ribeiro, repórter da TV Gazeta Norte (turma de 2008); e Ana Elisa Bassi, produtora da TV Gazeta (turma 2012). A apresentação ficará a cargo de Álvaro Guaresqui, repórter da TV Gazeta (turma de 2021).

"Será o início de uma imersão de três meses nos veículos da Rede Gazeta, com atividades práticas e aulas como as de Língua Portuguesa e redação; produção de conteúdo para redes sociais; formatos de textos jornalísticos; e diretrizes editoriais e formatos de branded content. Assim como na edição 2022, contamos com o apoio do hub Base27 para trazermos conteúdos sobre inovação. Além disso, o CEO da Wis, Leonardo Carrareto, falará sobre como empreender e criar oportunidades no jornalismo." Eduardo Fachetti - Coordenador do Curso de Residência e gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta

Fachetti ressalta, ainda, que a turma terá oficina sobre uso da voz e postura em frente às câmeras. "Como se vê, abarcamos várias frentes para acompanhar os novos tempos, a fim de contemplar a abragência que envolve a área da comunicação."

Raphael De Angeli, repórter da TV Globo e ex-residente, participará da aula inaugural da edição 2023 Crédito: Rede Globo

Mais de 180 inscrições

O 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta recebeu inscrições de candidatos de todas as cinco regiões do país . No total, 187 pessoas fizeram o cadastro e se submeteram à prova de Jornalismo, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, na plataforma Gupy. O número supera a marca da edição do ano passado, que atraiu 150 graduandos e recém-graduados.

"Em sua primeira etapa, o processo seletivo foi disputado por formandos e recém-formados do Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e, claro, Espírito Santo), Nordeste (Ceará, Bahia e Maranhão), Centro-Oeste (Mato Grosso), Norte (Pará) e Sul (Santa Catarina). Isso mostra a relevância do curso em âmbito nacional, um programa sólido, mas não engessado, que a cada ano se renova para atender às expectativas do mercado." Andréia Pegoretti - Editora do Curso de Residência

Além da diversidade regional, chamou atenção a variedade das áreas de formação. Estudantes e ex-estudantes de Comunicação Social, Letras, Direito, Pedagogia, Enfermagem, Educação Física, História, Economia, Rádio/TV, e Informática entraram no páreo.

Os 59 candidatos que acertaram mais de mais de 60% das questões e atenderam aos critérios para disputar as vagas avançaram para a segunda fase do processo, a etapa de redação.

Seguiram para as entrevistas os que obtiveram as 30 melhores pontuações nas provas objetivas e de redação. A conversa dos candidatos com a banca avaliadora ocorreu nesta e na última semana e escolheu os dez novos alunos.