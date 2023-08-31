Saiu a lista: veja quem são os 10 aprovados na Residência 2023 da Gazeta

Saiu a notícia mais aguardada das últimas semanas pelos candidatos ao Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Depois de concluídas as etapas da prova objetiva, da redação e das entrevistas com a banca avaliadora, a organização do processo seletivo divulgou nesta quinta-feira (31) o nome dos dez aprovados para compor a turma da edição 2023 do programa.
Seis mulheres e quatro homens, a maioria capixaba e egressa de universidades públicas (80%), foram os escolhidos. O grupo tem como cidades de origem Vitória, Vila Velha, Bom Jesus do Norte, Linhares, Mariana (MG), Viçosa (MG) e Bauru (SP) e já se prepara para a aula inaugural, que ocorrerá na próxima terça-feira (5).
Todos os dez selecionados são formandos ou recém-formados em Jornalismo. As instituições que tiveram o maior número de aprovados foram a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com três representantes cada. A lista segue com duas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma da Faesa e um da Universidade Vila Velha (UVV).
Confira os nomes dos 10 aprovados (em ordem alfabética)
- BRENO BASSETI ALEXANDRE - Jornalismo/Ufes
- CARLA BIANCA CORREA NIGRO - Jornalismo/Ufes
- DAISY PEREIRA DA SILVA - Jornalismo/Ufop
- ENZO MACEDO TEIXEIRA - Jornalismo/Ufop
- GABRIEL LOPES MAZIM- Jornalismo/Ufes
- ISABELLE DE OLIVEIRA - Jornalismo/UFV
- JESSICA MARIA COUTINHO DA CUNHA - Jornalismo/Faesa
- LAÍSA RODRIGUES DE MENEZES - Jornalismo/UFV
- LEIRIANE SANTANA DA SILVA - Jornalismo/Ufop
- VITOR GREGÓRIO - Jornalismo/UVV
A aula inaugural será marcada pelo bate-papo dos novos residentes com ex-alunos do curso. O evento abordará o tema "Conexao com o Futuro: desafios e histórias de quem já foi residente" e terá como convidados Raphael De Angeli, repórter da TV Globo e ex-aluno do programa (turma 2010); Isaac Ribeiro, repórter da TV Gazeta Norte (turma de 2008); e Ana Elisa Bassi, produtora da TV Gazeta (turma 2012). A apresentação ficará a cargo de Álvaro Guaresqui, repórter da TV Gazeta (turma de 2021).
"Será o início de uma imersão de três meses nos veículos da Rede Gazeta, com atividades práticas e aulas como as de Língua Portuguesa e redação; produção de conteúdo para redes sociais; formatos de textos jornalísticos; e diretrizes editoriais e formatos de branded content. Assim como na edição 2022, contamos com o apoio do hub Base27 para trazermos conteúdos sobre inovação. Além disso, o CEO da Wis, Leonardo Carrareto, falará sobre como empreender e criar oportunidades no jornalismo."
Fachetti ressalta, ainda, que a turma terá oficina sobre uso da voz e postura em frente às câmeras. "Como se vê, abarcamos várias frentes para acompanhar os novos tempos, a fim de contemplar a abragência que envolve a área da comunicação."
Mais de 180 inscrições
O 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta recebeu inscrições de candidatos de todas as cinco regiões do país. No total, 187 pessoas fizeram o cadastro e se submeteram à prova de Jornalismo, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, na plataforma Gupy. O número supera a marca da edição do ano passado, que atraiu 150 graduandos e recém-graduados.
"Em sua primeira etapa, o processo seletivo foi disputado por formandos e recém-formados do Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e, claro, Espírito Santo), Nordeste (Ceará, Bahia e Maranhão), Centro-Oeste (Mato Grosso), Norte (Pará) e Sul (Santa Catarina). Isso mostra a relevância do curso em âmbito nacional, um programa sólido, mas não engessado, que a cada ano se renova para atender às expectativas do mercado."
Além da diversidade regional, chamou atenção a variedade das áreas de formação. Estudantes e ex-estudantes de Comunicação Social, Letras, Direito, Pedagogia, Enfermagem, Educação Física, História, Economia, Rádio/TV, e Informática entraram no páreo.
Os 59 candidatos que acertaram mais de mais de 60% das questões e atenderam aos critérios para disputar as vagas avançaram para a segunda fase do processo, a etapa de redação.
Seguiram para as entrevistas os que obtiveram as 30 melhores pontuações nas provas objetivas e de redação. A conversa dos candidatos com a banca avaliadora ocorreu nesta e na última semana e escolheu os dez novos alunos.
Agora, a turma selecionada mergulhará de cabeça no tema "O poder das comunidades do Espírito Santo", que envolve a valorização das múltiplas identidades no Estado, a visibilidade aos negócios locais e a geração Z.