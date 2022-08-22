Saiu a lista: conheça os finalistas do Curso de Residência da Gazeta

O 25º Curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta já tem seus finalistas. A coordenação do programa divulgou nesta segunda (22) os 25 candidatos que continuam na disputa pelas 10 vagas do projeto.
“Agora, os concorrentes seguem para a última etapa: a entrevista individual on-line, que ocorrerá nesta semana, de terça (23) a quinta (25) . Na sexta-feira (26), vão ser divulgados os nomes dos 10 aprovados”, informa a editora de conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti. Confira abaixo o nome dos classificados.
Os 25 finalistas da Residência (lista em ordem alfabética)
01
ALINE BARBOZA RODRIGUES
02
ANA LUISA FAUSTINO DOS S. B. DOS SANTOS
03
ANDRÉ AFONSO DE LIMA CARLESSO
04
AQUILES BRUM
05
ATILIO SILVA ESPERANDIO
06
BEATRIZ HELEODORO
07
CARLA BIANCA CORREA NIGRO
08
CAROLINA VIEIRA MACHADO PINTO
09
CLEISON MODESTO DE ÁVILA
10
DANIEL ROSSMANN JACOBSEN
11
EDUARDA MATHIAS MORO
12
EWERTHON MATTOS PATERLINI
13
GEDYSON VIANA
14
JOÃO VITOR CASTRO SOARES
15
LÍVIA MARCHI BONATTO
16
MARCELO DETTOGNI
17
MELINA CASTRO MATOS
18
MIKAELLA MOZER FERREIRA
19
NARA ROZADO LIBERALI EVERLIG
20
NATANAEL GOMES
21
RENZO DOS ANJOS TAMANHONI
22
RICARDO GOMES
23
VITOR GOMES RECLA
24
WALISGTON ROBERTO SANTOS FILHO
25
WEIDISON PEREIRA DE CASTRO
Os 25 finalistas foram selecionados após terem sido submetidos a duas provas: a primeira reunia Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Atualidades, e a segunda exigia produção de texto. "Avaliamos no padrão jornalístico, o respeito às normas cultas, a criatividade e a objetividade. Também analisamos a percepção e ideias do candidato para aproveitar o conteúdo nas plataformas digitais", complementa.
A lista tem candidatos de cursos como Jornalismo, Ciências Biológicas, Cinema e Audiovisual e Arquitetura e Urbanismo, entre outros, que frequentam ou frequentaram instituições de ensino no Espírito Santo, em Minas Gerais ou em Pernambuco.
AULA INAUGURAL
A aula inaugural da Residência 2022 ocorrerá no próximo dia 30, com a palestra "Como começar a carreira com o pé direito?", gratuita e aberta ao público em geral. O encontro será às 10 horas no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Para confirmar sua presença, clique aqui.
A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta.
Com diferentes trajetórias, esses profissionais têm um ponto de partida em comum: são ex-residentes da Rede Gazeta, integrantes de turmas veteranas, logo no início do programa, ou das mais recentes. O quarteto vai compartilhar suas vivências na área com a plateia e com os 10 alunos aprovados para a edição 2022 da iniciativa.