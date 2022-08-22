Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Residência
  • Saiu a lista: conheça os finalistas do Curso de Residência da Gazeta
Quase lá

Saiu a lista: conheça os finalistas do Curso de Residência da Gazeta

Nesta 25ª edição do programa, 25 concorrentes seguem na disputa pelas 10 vagas. Entrevistas individuais, última etapa do processo seletivo, ocorrem nesta semana

Publicado em 

22 ago 2022 às 09:54

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 09:54

Logo do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta
25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta promove imersão dos alunos na área da comunicação Crédito: Rede Gazeta
25º Curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta já tem seus finalistas. A coordenação do programa divulgou nesta segunda (22) os 25 candidatos que continuam na disputa pelas 10 vagas do projeto. 
“Agora, os concorrentes seguem para a última etapa: a entrevista individual on-line, que ocorrerá nesta semana, de terça (23) a quinta (25) . Na sexta-feira (26), vão ser divulgados os nomes dos 10 aprovados”, informa a editora de conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti.  Confira abaixo o nome dos  classificados.
Os 25 finalistas da Residência (lista em ordem alfabética)

01

ALINE BARBOZA RODRIGUES

Classificada
-

02

ANA LUISA FAUSTINO DOS S. B. DOS SANTOS

Classificada
-

03

ANDRÉ AFONSO DE LIMA CARLESSO

Classificado
-

04

AQUILES BRUM

Classificado
-

05

ATILIO SILVA ESPERANDIO

Classificado
-

06

BEATRIZ HELEODORO

Classificada
-

07

CARLA BIANCA CORREA NIGRO

Classificada
-

08

CAROLINA VIEIRA MACHADO PINTO

Classificada
-

09

CLEISON MODESTO DE ÁVILA

Classificado
-

10

DANIEL ROSSMANN JACOBSEN

Classificado
-

11

EDUARDA MATHIAS MORO

Classificada
-

12

EWERTHON MATTOS PATERLINI

Classificado
-

13

GEDYSON VIANA

Classificado
-

14

JOÃO VITOR CASTRO SOARES

Classificado
-

15

LÍVIA MARCHI BONATTO

Classificada
-

16

MARCELO DETTOGNI

Classificado
-

17

MELINA CASTRO MATOS

Classificada
-

18

MIKAELLA MOZER FERREIRA

Classificada
-

19

NARA ROZADO LIBERALI EVERLIG

Classificada
-

20

NATANAEL GOMES

Classificado
-

21

RENZO DOS ANJOS TAMANHONI

Classificado
-

22

RICARDO GOMES

Classificado
-

23

VITOR GOMES RECLA

Classificado
-

24

WALISGTON ROBERTO SANTOS FILHO

Classificado
-

25

WEIDISON PEREIRA DE CASTRO

Classificado
-
Os 25 finalistas foram  selecionados após terem sido submetidos a duas provas: a primeira reunia Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Atualidades, e a  segunda exigia produção de texto. "Avaliamos no padrão jornalístico, o respeito às normas cultas, a criatividade e a objetividade. Também analisamos a percepção e ideias do candidato para aproveitar o conteúdo nas plataformas digitais", complementa.  
A lista tem candidatos de cursos como Jornalismo, Ciências Biológicas, Cinema e Audiovisual e Arquitetura e Urbanismo, entre outros, que frequentam ou frequentaram instituições de ensino no Espírito Santo, em Minas Gerais ou em Pernambuco.

AULA INAUGURAL

A aula inaugural da Residência 2022 ocorrerá no próximo dia 30, com a palestra "Como começar a carreira com o pé direito?", gratuita e aberta ao público em geral. O encontro será às 10 horas no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Para confirmar sua presença, clique aqui.
A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta.
Palestrantes da aula inaugural Residência Gazeta
Palestrantes da aula inaugural da Residência, os jornalistas Guido Nunes, Elaine Silva, Marina Dayrell e Vinícius Viana Crédito: Divulgação
Com diferentes trajetórias, esses profissionais têm um ponto de partida em comum: são ex-residentes da Rede Gazeta, integrantes de turmas veteranas, logo no início do programa, ou das mais recentes. O quarteto vai compartilhar suas vivências na área com a plateia e com os 10 alunos aprovados para a edição 2022 da iniciativa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados