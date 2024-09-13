Profissionais falam sobre destaques de sua trajetória na Rede Gazeta

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, fala no Rede de Histórias Crédito: Vitor Jubini

“Uma empresa é feita de pessoas para pessoas.” Com essa sentença, o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, resumiu o que, para ele, significam os 96 anos do grupo de comunicação, celebrados na última quarta-feira (11). Abdo foi homenageado por seus 45 anos de atuação. Mas, além dele, outros quase 70 funcionários receberam reconhecimento pela trajetória vivida.

Para homenagear quem faz parte desse legado de quase 100 anos, a Rede Gazeta entrega aos seus funcionários o troféu “Rede de Histórias”. Ele é dado a todos aqueles que completam tempo de casa - de 5 em 5 anos. Conheça algumas histórias reconhecidas neste ano de 2024.

5 anos

O repórter da TV Gazeta Elton Ribeiro, que entrou inicialmente para uma vaga temporária de cinco meses, afirma que seu primeiro prêmio não é a homenagem por seus cinco anos de casa, mas sim o reconhecimento das pessoas. “A Rede Gazeta me deu a oportunidade de ser quem eu sou na frente de todo mundo. Então, o meu primeiro prêmio, na verdade, é o de poder fazer esse trabalho tão bacana, sempre com a ajuda das pessoas.”

Nesse tempo, Elton elege uma reportagem como sua história mais especial vivida com a Rede. Em 2020, ao cobrir o caso de uma criança que achou uma mochila com R$ 700 em Ponta da Fruta, Vila Velha, emocionou-se ao conhecer a história da família. Dona Marta, mãe do menino e que promoveu as buscas pelo dono do dinheiro, cuidava sozinha de seus filhos em uma casa de apenas um cômodo, que nem sequer tinha banheiro.

O repórter da TV Gazeta Elton Ribeiro recebeu o troféu das mãos do diretor de Administração e RH, Helder Luciano Crédito: Vitor Jubini

A partir da matéria, Marta ganhou uma reforma completa em sua casa, mas, um dia após recebê-la, teve um infarto fulminante. Seu maior sonho quando viva era dar uma casa para os filhos. “Essa história me marcou muito, porque eu não fiz uma reportagem pedindo para as pessoas construírem uma casa para ela, mas, a partir da história de humanidade que a Dona Marta teve, ela conseguiu realizar seu sonho”, diz Elton, comovido.

10 anos

Naiara Arpini, repórter e apresentadora do Em Movimento, entrou para a Rede Gazeta como estagiária em 2013. Ela celebra o marco ressaltando: “Estou aqui desde que eu saí da faculdade, foi um lugar que abriu as portas para mim, para que eu pudesse me tornar uma jornalista”.

Naiara Arpini (à direita) com familiares e o diretor de Jornalismo da Rede, Abdo Chequer Crédito: Vitor Jubini

Mesmo tendo vivido tanta coisa nos bastidores, a história que Naiara escolhe como mais marcante é da época do g1, veículo de notícias em que começou.

A profissional relembra: “Precisaram de mim para uma cobertura de carnaval e eu tinha que pegar a fala do presidente da escola campeã. Segurei o microfone da TV e fiquei com o braço esticado para pegar a fala, e o cinegrafista Paulo Cordeiro puxou meu braço e falou ‘vai, pergunta, jornalista, tem que perguntar’. O Paulo foi muito importante para mim naquele momento, por mostrar que jornalista não é só segurar o microfone. Tem que perguntar, tem que questionar”.

20 anos

Gabriela Ribeti, editora do Bom Dia ES, foi duplamente premiada no Rede de Histórias - tanto pelos seus 20 anos na Rede Gazeta quanto pela sua trajetória no “Jornal do Campo”, que completou 45 anos no último mês de março.

Com uma vida de jornalismo, Gabriela relembra a fala do filho, Dante: “Ele tem 13 anos e falou: ‘Nossa! Você entrou na Rede Gazeta antes de eu nascer’. E respondi que sim, eu entrei, descobri que estava grávida na Redação. Então, aqui é a minha segunda casa, passei a vida aqui dentro, que é muito bem vivida. Vinte anos depois, ainda me sinto realizada.”

Gabriela Ribeti ao lado do filho e do diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede, Eduardo Lindenberg Crédito: Vitor Jubini

A história que mais marcou a jornalista é recente e ocorreu em um encontro com novos funcionários. No meio do evento, uma colega levantou a mão para dizer que, quando criança, precisava de atendimento médico e sua mãe procurou a Gazeta.

A partir da reportagem, feita por Gabriela, a então menina conseguiu ser atendida.

“Poder reencontrar uma pessoa que você pode ajudar com o seu trabalho e que você viu efetivamente o seu trabalho fazendo a diferença é um momento muito especial, a gente realmente muda a vida das pessoas”, afirmou Gabriela.

Uma vida inteira

Para Café Lindenberg, o encontro teve uma emoção ainda maior. Sua história de vida confunde-se com a história da Rede em diversos pontos, por ter crescido no ambiente jornalístico acompanhando seu pai, Cariê Lindenberg, fundador da Rede Gazeta. A família Lindenberg assumiu o controle acionário do então jornal impresso A Gazeta nos anos 1940, e a partir dali, sob condução de Cariê, o grupo expandiu-se com emissoras de TV, rádio e sites de notícias e entretenimento.

“Eu tinha 10 anos quando a TV foi inaugurada, e esse foi o ponto de entrada da Gazeta na minha vida. O aniversário me emociona porque me lembra do meu pai, que trouxe a TV Gazeta. Tudo que eu aprendi na vida foi com ele. Hoje, tivemos uma ideia de quantas pessoas estão vinculadas a essa empresa, que cuidamos com tanto carinho”, destacou Café.

A homenagem a Abdo Chequer também emocionou. Café acompanha a jornada do diretor de Jornalismo desde 2001, ano em que entrou na gestão da empresa. O presidente da Rede Gazeta disse ser recompensador poder contribuir para o momento e ter “a dimensão da importância da Gazeta para tanta gente, o que é emocionante e traz uma sensação de realização muito grande”.

Clique e assista à homenagem a Abdo Chequer

Com uma trajetória tão extensa com a Rede Gazeta, escolher uma única história torna-se uma missão quase impossível. “As histórias que mais me marcam são os momentos em que assumimos posições ousadas, que fizeram com que hoje possamos viver em um Estado melhor. O jornalismo é feito de decisões corajosas e valores sólidos, que tanto eu quanto a Rede temos”, conclui Café.