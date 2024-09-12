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Saiba o que rolou no aniversário de 96 anos da Rede Gazeta

Grupo homenageou funcionários em uma cerimônia com mais de 200 convidados, em Vitória. Diretor de Jornalismo, Abdo Chequer foi reverenciado por seus 45 anos de atuação

Publicado em 

12 set 2024 às 18:22

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 18:22

Funcionários reúnem-se para celebrar 96 anos da Rede
Funcionários e familiares reuniram-se para celebrar 96 anos da Rede Crédito: Vitor Jubini
Uma celebração regada a risos, lágrimas e histórias marcou a comemoração pelos 96 anos da Rede Gazeta, na última quarta-feira (11), data da circulação do primeiro exemplar do jornal A Gazeta (na versão impressa), que, nos anos seguintes, somou-se a uma rede que hoje conta com quatro emissoras e TV, oito rádios, dois sites de notícia e um hub de inovação.
A aniversariante, quase centenária, compartilhou o espaço e a atenção com os funcionários. Em um momento simbólico, funcionários que celebram tempo de casa – de cinco em cinco anos – foram homenageados em um evento interno: o Rede de Histórias. A iniciativa, criada há três anos, leva para dentro da Rede Gazeta funcionários e familiares para um momento de agradecimentos e confraternização, e acontece simultaneamente em Vitória, Cachoeiro, Colatina e Linhares.
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a importância do momento solene. “Aqui temos tudo que uma grande empresa precisa para existir e se aproximar do centenário: temos pessoas talentosas, temos recursos financeiros, temos investimentos em tecnologia. A Rede Gazeta só existe porque cada um dos nossos homenageados, e também os não homenageados que estão aqui hoje e esperam seu momento de receber um troféu, se dedicam ao nosso propósito de conhecer e atuar a favor do Espírito Santo.”

Mais homenagens

Numa ocasião marcada por homenagens às pessoas, o “pai” do Globo Rural também teve seu momento de destaque. No ar há 45 anos, o Jornal do Campo, da TV Gazeta, também teve seu momento sob os holofotes: estiveram no palco a ex-apresentadora e editora do telejornal, Cláudia Gregório – que ficou à frente do programa agro por mais de 30 anos –;a atual apresentadora, Gabriela Ribetti, e a editora Juliana Avanza.
Criador do Jornal do Campo, o jornalista Ronald Mansur também foi lembrado durante a cerimônia e, assim como o trio feminino, receberá um troféu especial por sua contribuição ao jornalismo voltado ao agronegócio capixaba.
O ponto alto da festa foi a celebração pelos 45 anos de trabalho do diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer. O veterano recebeu uma homenagem surpresa, com um vídeo produzido por alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo. Bem no estilo “arquivo confidencial”, foram ouvidos familiares e amigos de Abdo, trazendo ao público um lado do jornalista que não é visto diante das câmeras.

Veja o vídeo em homenagem a Abdo Chequer

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“Hoje tenho a dimensão de que meu pai, Cariê, e eu, nos últimos mais de 20 anos, sempre tivemos um pilar seguro aqui na empresa. Porque fazemos muitas coisas, mas, se fôssemos resumir em uma atividade, a Rede Gazeta faz é jornalismo. E você, Abdo, é sinônimo de jornalismo sério. É uma segurança para uma empresa como a nossa”, destacou, emocionado, o presidente do grupo, Café Lindenberg.
“Em nome da minha família e de todas as pessoas que aqui estão, eu te agradeço, Abdo. A ligação que você construiu com todos aqui, na Gazeta, nos enche de alegria (...). Minha faculdade de jornalismo foi o Abdo Chequer”, completou o presidente.
Abdo Chequer e família com Café Lindenberg para a entrega da homenagem de 45 anos
Abdo Chequer e família com Café Lindenberg para a entrega da homenagem de 45 anos Crédito: Vitor Jubini
Para Marcello Moraes, a Rede completa 96 anos olhando para o futuro, pensando em inovação, com um grupo fortalecido: “Vamos começar um novo ciclo inovando, com sustentabilidade financeira e garantindo nosso papel na sociedade. O centenário é logo ali”, enfatizou.
Júlio Barros, Rebeca Fagundes e Yasmin Spiegel são alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve orientação e edição do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

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