Saiba o que rolou no aniversário de 96 anos da Rede Gazeta

Funcionários e familiares reuniram-se para celebrar 96 anos da Rede Crédito: Vitor Jubini

Uma celebração regada a risos, lágrimas e histórias marcou a comemoração pelos 96 anos da Rede Gazeta, na última quarta-feira (11), data da circulação do primeiro exemplar do jornal A Gazeta (na versão impressa), que, nos anos seguintes, somou-se a uma rede que hoje conta com quatro emissoras e TV, oito rádios, dois sites de notícia e um hub de inovação.

A aniversariante, quase centenária, compartilhou o espaço e a atenção com os funcionários. Em um momento simbólico, funcionários que celebram tempo de casa – de cinco em cinco anos – foram homenageados em um evento interno: o Rede de Histórias. A iniciativa, criada há três anos, leva para dentro da Rede Gazeta funcionários e familiares para um momento de agradecimentos e confraternização, e acontece simultaneamente em Vitória, Cachoeiro, Colatina e Linhares.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a importância do momento solene. “Aqui temos tudo que uma grande empresa precisa para existir e se aproximar do centenário: temos pessoas talentosas, temos recursos financeiros, temos investimentos em tecnologia. A Rede Gazeta só existe porque cada um dos nossos homenageados, e também os não homenageados que estão aqui hoje e esperam seu momento de receber um troféu, se dedicam ao nosso propósito de conhecer e atuar a favor do Espírito Santo.”

Mais homenagens

Numa ocasião marcada por homenagens às pessoas, o “pai” do Globo Rural também teve seu momento de destaque. No ar há 45 anos, o Jornal do Campo, da TV Gazeta, também teve seu momento sob os holofotes: estiveram no palco a ex-apresentadora e editora do telejornal, Cláudia Gregório – que ficou à frente do programa agro por mais de 30 anos –;a atual apresentadora, Gabriela Ribetti, e a editora Juliana Avanza.

Criador do Jornal do Campo, o jornalista Ronald Mansur também foi lembrado durante a cerimônia e, assim como o trio feminino, receberá um troféu especial por sua contribuição ao jornalismo voltado ao agronegócio capixaba.

O ponto alto da festa foi a celebração pelos 45 anos de trabalho do diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer. O veterano recebeu uma homenagem surpresa, com um vídeo produzido por alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo. Bem no estilo “arquivo confidencial”, foram ouvidos familiares e amigos de Abdo, trazendo ao público um lado do jornalista que não é visto diante das câmeras.

Veja o vídeo em homenagem a Abdo Chequer

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“Hoje tenho a dimensão de que meu pai, Cariê, e eu, nos últimos mais de 20 anos, sempre tivemos um pilar seguro aqui na empresa. Porque fazemos muitas coisas, mas, se fôssemos resumir em uma atividade, a Rede Gazeta faz é jornalismo. E você, Abdo, é sinônimo de jornalismo sério. É uma segurança para uma empresa como a nossa”, destacou, emocionado, o presidente do grupo, Café Lindenberg.

“Em nome da minha família e de todas as pessoas que aqui estão, eu te agradeço, Abdo. A ligação que você construiu com todos aqui, na Gazeta, nos enche de alegria (...). Minha faculdade de jornalismo foi o Abdo Chequer”, completou o presidente.

Abdo Chequer e família com Café Lindenberg para a entrega da homenagem de 45 anos Crédito: Vitor Jubini

Para Marcello Moraes, a Rede completa 96 anos olhando para o futuro, pensando em inovação, com um grupo fortalecido: “Vamos começar um novo ciclo inovando, com sustentabilidade financeira e garantindo nosso papel na sociedade. O centenário é logo ali”, enfatizou.