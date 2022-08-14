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Inscrição para Curso de Residência da Gazeta termina neste domingo

Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022.

Publicado em 

14 ago 2022 às 07:41

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 07:41

Turma de residentes do Curso de Jornalismo de A Gazeta
Turma de residentes do Curso de Jornalismo 2020 Crédito: Fernando Madeira
Termina às 23h59 deste domingo (14) o prazo de inscrição para a 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.  Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022.
Pela plataforma Gupy, o candidato poderá responder ao teste de perfil e ao teste de língua portuguesa e atualidades, que já estarão disponíveis com o cadastro. Acesse o link e garanta o seu nome na disputa.
O programa  aceita as inscrições de estudantes e recém-formados nos cursos técnicos em Multimídia e Rádio e TV, que poderão disputar as 10 vagas abertas em condições de igualdade com os graduandos e recém-graduados em qualquer curso superior.
 Durante todo o período do curso, os alunos participam de palestras com profissionais do mercado, têm aulas de iniciação em inovação, distribuição de conteúdo em redes sociais, jornalismo de dados e produção de texto, além da imersão no dia a dia dos veículos da Rede Gazeta. Tudo de forma gratuita.
"Serão 400 horas de atividades, em dinâmicas e aprendizagens que vão de aulas virtuais a experimentações práticas, como produção de podcasts e postagens para redes sociais. Os números nos mostram o quanto conseguimos evoluir no projeto ao longo destes anos. Seguimos acompanhando a até antecipando tendências da área de comunicação", informa o coordenador da Residência, Eduardo Fachetti, gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta.

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