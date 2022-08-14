Inscrição para Curso de Residência da Gazeta termina neste domingo

Turma de residentes do Curso de Jornalismo 2020 Crédito: Fernando Madeira

Termina às 23h59 deste domingo (14) o prazo de inscrição para a 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022.

Pela plataforma Gupy, o candidato poderá responder ao teste de perfil e ao teste de língua portuguesa e atualidades, que já estarão disponíveis com o cadastro. Acesse o link e garanta o seu nome na disputa

O programa aceita as inscrições de estudantes e recém-formados nos cursos técnicos em Multimídia e Rádio e TV, que poderão disputar as 10 vagas abertas em condições de igualdade com os graduandos e recém-graduados em qualquer curso superior.

Durante todo o período do curso, os alunos participam de palestras com profissionais do mercado, têm aulas de iniciação em inovação, distribuição de conteúdo em redes sociais, jornalismo de dados e produção de texto, além da imersão no dia a dia dos veículos da Rede Gazeta. Tudo de forma gratuita.