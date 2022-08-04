Alunos de cursos técnicos poderão disputar vaga na Residência da Rede Gazeta

Logo do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

O Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta chega à sua 25ª edição ampliando ainda mais o seu olhar sobre a comunicação e também sobre o seu público. Nesta quinta-feira (4), foi anunciada mais uma novidade para este ano: o programa passa a aceitar as inscrições de estudantes e recém-formados nos cursos técnicos em Multimídia e Rádio e TV, que poderão disputar as 10 vagas abertas em condições de igualdade com os graduandos e recém-graduados em qualquer curso superior.

O lançamento do curso ocorre na manhã desta sexta-feira (5). Os jornalistas Carolina Morand (Ponto Final CBN) e Thássius Veloso (GloboNews) são os convidados para a palestra “Jornalismo: como se proteger das fake news”, no auditório da Rede Gazeta. Para participar da palestra de lançamento, clique aqui

Alunos da edição 2021 do Curso de Residência da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

"O mercado nos sinaliza, todos os dias, que demanda cada vez mais profissionais com competências para produzir vídeos e tenham um foco atento ao audiovisual. Por isso, decidimos expandir a abrangência de participação para os estudantes de nível técnico nesses cursos em específico. Obviamente, o cuidado com a produção textual e a apuração se mantêm como pontos de atenção essenciais no nosso trabalho", afirma o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, que coordena a Residência 2022.

400 profissionais FORMADOS PARA O MERCADO EM DUAS DÉCADAS E MEIA DE PROGRAMA

Logo após a palestra de lançamento, estarão abertas, até 14 de agosto, as inscrições para quem quiser concorrer ao processo seletivo. Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022. Pela plataforma Gupy, o candidato poderá responder ao teste de perfil e ao teste de língua portuguesa e atualidades, que já estarão disponíveis junto com o cadastro.

Assim como nos últimos dois anos, o Curso de Residência em Jornalismo será dividido em duas fases: a primeira, virtual, acontece entre 30 de agosto e 23 de setembro. A segunda, presencial, vai de 26 de setembro a 30 de novembro. Durante todo esse período, os alunos participam de palestras com profissionais do mercado, têm aulas de iniciação em inovação, distribuição de conteúdo em redes sociais, jornalismo de dados e produção de texto, além da imersão no dia a dia dos veículos da Rede Gazeta. Tudo de forma gratuita.

"Serão 400 horas de atividades, em dinâmicas e aprendizagens que vão de aulas virtuais a experimentações práticas, como produção de podcasts e postagens para redes sociais. Os números nos mostram o quanto conseguimos evoluir no projeto ao longo destes anos. Seguimos acompanhando a até antecipando tendências da área de comunicação", acrescenta Fachetti, que apresentou na tarde desta quinta-feira as principais novidades da edição 2022 para os profissionais da Rede Gazeta.

Eduardo Fachetti apresenta novidades do curso de Residência a profissionais da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

400h de atividade PARA A FORMAÇÃO DOS RESIDENTES

O Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta é um dos mais antigos programas de capacitação e aperfeiçoamento em comunicação profissional do país Neste ano, além da imersão no cotidiano dos veículos do grupo – os sites A Gazeta e g1 ES, a TV Gazeta, a rádio CBN Vitória, a área de entretenimento e o laboratório de branded content Estúdio Gazeta -, os alunos terão contato com disciplinas relacionadas a inovação, produção de conteúdo para redes sociais e audiovisual.