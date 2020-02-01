Repórter da TV Gazeta vende fantasia de quando foi madrinha de bateria

Repórter da TV Gazeta, Fabíola de Paula foi madrinha da bateria da Pega no Samba, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Caroline Mauri

*Por Jace Theodoro

A repórter da TV Gazeta, Fabíola de Paula, está vendendo parte da fantasia que desfilou como madrinha de bateria na Pega no Samba em 2019. São penas desidratadas, pedras e 150 mil cristais, luxo só. Este ano, a bela mineira de Divinópolis não estará mais como madrinha por motivos profissionais, já que trabalha no carnaval, mas pretende desfilar em outro segmento da Pega, que agora está no grupo de Acesso, na sexta-feira (14).

SINAL VERDE PARA OS ENSAIOS TÉCNICOS

Vem aí um momento aguardado do pré-carnaval: os ensaios técnicos no Sambão . Rainhas, destaques e musas capricham no figurino, cabelos e maquiagem para fazer o melhor carão na avenida. Mesmo sendo só ensaio, a cada ano, a produção dos foliões aumenta, todos querendo o melhor close up diante das câmeras.

LUZ E SOM COM QUALIDADE DO DESFILE

A organização do evento garante que a iluminação e sonorização serão as mesmas dos dias dos desfiles. Tem sido assim desde o ano passado, já que em anos anteriores havia pouca luz na avenida durante os ensaios. Este ano serão apenas duas escolas por noite para evitar grandes atrasos e reclamação dos foliões que têm de trabalhar no dia seguinte.

FALA SAMBISTA

"Queria muito ser rainha de bateria, mas se eu tiver que pagar a roupa de toda a bateria vou desfilar pelada. Não vai sobrar dindim nem pro tapa- sexo" De uma desistente candidata à rainha de bateria - .

CHAMADA PARA O CARNAVAL

O setor de Promoção da TV Gazeta, responsável pelas peças de divulgação dos produtos da emissora, prepara agora a chamada para o Carnaval de Vitória. Com argumento e produção de Mauro Noda, direção de imagens e fotografia de Rafael Zambe, texto e locução deste colunista, a equipe percorreu barracões, ateliês e quadras de todas as escolas de samba colhendo imagens para a peça. A chamada entra na programação da TV Gazeta na próxima semana.

VEM PRA BOA, SILVA!

Aguardado no desfile da Boa Vista, o cantor Silva se encantou com o enredo sobre a música capixaba, mas não conseguiu se agendar para a data. O artista, incensado por Marisa Monte e Lulu Santos, tem show do Bloco do Silva agendado para o mesmo dia do desfile e não vai dar o ar da graça no Sambão do Povo. Os fãs prometem cantar um sucesso interpretado pelo cantor para convencê-lo a mudar a agenda: "Não Vá Embora".

O cantor Silva terá um show do seu bloco no dia do desfile Crédito: Reprodução/Instagram @silva

CANDIDATAS A GAROTA DO SAMBA VÃO PARA A FINAL

Estão definidas as três finalistas do concurso Garota do Samba, promovido pela TV Gazeta. Nathalia Ramos (Piedade), Isabela Lira (Jucutuquara) e Janine de Souza (Imperatriz do Forte) foram as escolhidas pelo time de comentaristas de carnaval da TV Gazeta, Glaydson Santos, Iamara Nascimento e este colunista. O trio de garotas vai disputar a final com escolha pelo voto popular no G1 . A votação já começou e vai até o dia 13 fevereiro, quando a campeã será revelada no telejornal ES1. Hora de mobilizar as torcidas e votar na sua favorita.

CARNAVAL SOLIDÁRIO