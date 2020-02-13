Regalias de ex-presidentes, como os carros oficiais, devem ser revistas

Palácio do Planalto compra carros para ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução

Os ex-presidentes brasileiros custaram aos cofres públicos do país, até outubro de 2019, quase R$ 4 milhões, de acordo com levantamento da agência Fiquem Sabendo, com dados adquiridos via Lei de Acesso Informação (LAI). Com todos os ex-chefes de Estado fazendo uso dos benefícios descritos na Lei nº 7.474/1986, o Brasil segue sem conseguir racionalizar um gasto que diz mais sobre o apego às regalias do que a real necessidade de sua existência. Por mais que, em certo grau, ela exista.

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Todos os custos com os carros oficiais, e os ex-líderes têm direito a dois!, também saem dos bolsos dos contribuintes. Foi justamente o valor alto para manter os automóveis antigos, adquiridos em 2008, que motivou o governo a trocar a frota.

Além disso, persiste a estrutura estatal que mantém 47 funcionários públicos à disposição dos antigos mandatários. Todos os ex-presidentes têm direito a oito servidores de livre indicação. Somente Michel Temer não completou todos os cargos, contando com sete assessores. Os salários vão de R$ 2,7 mil a R$ 13,6 mil.

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A passagem pela Presidência da República garante uma estrutura similar a de uma empresa, também com direito a viagens para o ex-presidente e sua equipe. Em 2019, a média desse gasto ficou em R$ 13,9 mil por mês. Somente o staff de Dilma Rousseff gastou, de janeiro a outubro de 2019, R$ 488.208,14 com passagens e diárias. A ex-presidente, que deixou o cargo após um processo de impeachment, foi, inclusive, a campeã em 2019 no quadro geral dos benefícios, com R$ 1.077.589,41 em gastos.

Vale lembrar que Fernando Collor também foi retirado por impeachment, Lula já possui condenação e Michel Temer é réu em nove processos no âmbito da Lava Jato. Entende-se que o Estado não pode desamparar seus ex-presidentes, mas é necessário no mínimo mais critério. E menos regalias.

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