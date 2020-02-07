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Direito vitalício

Palácio do Planalto compra carros para ex-presidentes brasileiros

Os veículos, que custam cerca de R$ 100 mil, foram entregues no Palácio do Planalto na última quarta-feira (5). Veja os direitos dos ex-chefes da República

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 14:09
Carros para os ex-presidentes Sarney, Collor, Fernando Henrique , Dilma  e Lula chegaram no Palácio do Planalto Crédito: Reprodução
Os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva receberam do governo federal, na última quarta-feira (5), novos veículos oficiais. Os carros, que custam cerca de R$ 100 mil, foram entregues no Palácio do Planalto. As informações são do jornalista Robson Bonin, da Veja.

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Os novos automóveis vão substituir os adquiridos em 2008 para uso dos ex-presidentes, além de veículos fornecidos em comodato pela Fiat. O Planalto informou que a mudança foi necessária porque o contrato com a fabricante italiana vai se encerrar neste mês e as viaturas da frota própria do governo estavam com custos de manutenção altos, devido ao tempo de uso. 
O Palácio do Planalto afirmou que o valor pago foi o "praticado no mercado" para o modelo. Além do veículo, os ex-presidentes têm direito a ter oito funcionários pagos pelo governo.

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