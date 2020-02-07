Palácio do Planalto compra carros para ex-presidentes brasileiros

Os novos automóveis vão substituir os adquiridos em 2008 para uso dos ex-presidentes, além de veículos fornecidos em comodato pela Fiat. O Planalto informou que a mudança foi necessária porque o contrato com a fabricante italiana vai se encerrar neste mês e as viaturas da frota própria do governo estavam com custos de manutenção altos, devido ao tempo de uso.