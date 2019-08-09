Veja quais são os benefícios a que os ex-presidentes têm direito

Os ex-presidentes têm direitos adquiridos, pagos com dinheiro dos cofres públicos. No entanto, o estabelecimento diferenciado onde Lula cumpre a pena não é propriamente um direito adquirido por conta do cargo que ocupou, de 2003 a 2010. A cela de 15 metros quadrados onde ele vive, que é um local isolado com um aposento com banheiro, foi adaptada para atender às exigências de uma sala de Estado-maior (recinto dentro de uma unidade militar; como não é uma cela, não possui grades e não é fechada), benefício concedido pelo então juiz federal Sergio Moro a Lula "em atenção à dignidade do cargo que ocupou".