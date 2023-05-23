Projeto de ginástica rítmica alimenta sonho de jovens atletas em Cachoeiro

Ainda mais se tratando de um esporte de alta performance, a resiliência e o foco são fundamentais, e tudo serve como combustível para o sonho das meninas.

A professora Katriana conta que projetos como o realizado em Cachoeiro necessitam de incentivo, para que o sonho das pequenas continue vivo. Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia e da busca por patrocinadores, a treinadora afirma que a maior recompensa está em fomentar o objetivo das jovens atletas. Confira mais detalhes sobre o projeto no vídeo acima!