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Esportes

Projeto de ginástica rítmica alimenta sonho de jovens atletas em Cachoeiro

Sob o comando da professora Katriana Nascimento, o grupo de meninas disputa diversas competições nacionais e internacionais, colecionando medalhas para o ES
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

23 mai 2023 às 11:30

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 11:30

A ginástica rítmica é um dos esportes que mais revela talentos ao redor do Espírito Santo. A jornada cheia de elasticidade também é recheada de obstáculos, mas as jovens desse projeto em Cachoeiro de Itapemirim não desanimam.
Ainda mais se tratando de um esporte de alta performance, a resiliência e o foco são fundamentais, e tudo serve como combustível para o sonho das meninas.
A professora Katriana conta que projetos como o realizado em Cachoeiro necessitam de incentivo, para que o sonho das pequenas continue vivo. Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia e da busca por patrocinadores, a treinadora afirma que a maior recompensa está em fomentar o objetivo das jovens atletas. Confira mais detalhes sobre o projeto no vídeo acima!

Projeto de ginástica rítmica em Cachoeiro de Itapemirim

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