Revista Recall de Marcas A Gazeta 2024: acesse aqui a versão digital

Quando se fala em marca, qual é a primeira que vem à sua cabeça? Para saber quais empresas em cerca de 80 segmentos conquistaram a memória e o coração dos consumidores capixabas, A Gazeta realiza a pesquisa Recall de Marcas, que está em sua 32ª edição. E as grandes premiadas e suas estratégias para garantir a fidelização do público estão na Revista Recall de Marcas A Gazeta 2024.
A publicação traz reportagens especiais com análises de especialistas do mercado, entrevistas com profissionais de marketing, de publicidade e lideranças das empresas vencedoras, além da cobertura completa da festa de entrega dos troféus, realizada no último dia 21/06, no Cerimonial Le Buffet, em Vitória.
Disponível nas versões impressa e digital, a revista produzida pelo Estúdio Gazeta pode ser acessada gratuitamente abaixo.
Acesse abaixo a versão digital da Revista Recall de Marcas 2024:
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Revista Recall de Marcas A Gazeta 2024v2
Dados orientam as marcas mais lembradas do mercado: transformar números em informações é estratégia de sucesso para alcançar o público.
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