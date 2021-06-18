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Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "lojas de artigos para festas"

Recall teve realização da Futura Inteligência e mostrou as mais lembradas pelo consumidor do Espírito Santo no segmento

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:27

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:27
Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas
Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas Crédito: Pixabay
Para organizar uma festa e celebrar momentos especiais, é preciso listar tudo o que vai ser utilizado e, sobretudo, saber onde comprar. Além do melhor preço, os clientes também buscam por atendimento de qualidade e variedade de produtos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Colibri Festas

A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica e em Vila Velha.
Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com três unidades no Espírito Santo: Cariacica, Guarapari e Vila Velha.

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