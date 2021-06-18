Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "lojas de artigos para festas"

A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica e em Vila Velha.