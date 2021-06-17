Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "clínica de diagnóstico por imagem"

O diagnóstico por imagem é um exame complementar para a avaliação médica, que permite identificar eventuais problemas de saúde, analisar a gravidade da doença, bem como sua extensão e danos. Do já conhecido raio-x até os métodos mais modernos, como a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, é indispensável ter confiança na empresa na hora de realizar esses procedimentos.