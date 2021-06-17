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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "clínica de diagnóstico por imagem"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:23

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:23

Clínica de diagnóstico por imagem é um dos segmentos pesquisados no Recall de Marcas
Clínica de diagnóstico por imagem é um dos segmentos pesquisados no Recall de Marcas Crédito: MART PRODUCTION/ Pexels
O diagnóstico por imagem é um exame complementar para a avaliação médica, que permite identificar eventuais problemas de saúde, analisar a gravidade da doença, bem como sua extensão e danos. Do já conhecido raio-x até os métodos mais modernos, como a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, é indispensável ter confiança na empresa na hora de realizar esses procedimentos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Multimagem

O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas. 
Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.

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