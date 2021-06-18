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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "refrigerante"

Segmento foi avaliado no 29° Recall de Marcas Rede Gazeta

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:17

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:17
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de refrigerante.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de refrigerante. Crédito: Freepik
Os refrigerantes são bebidas não alcoólicas, gaseificadas e adocicadas. São populares para acompanhar as refeições ou até mesmo refrescar em um dia quente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Coroa

Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.
A empresa Uai Refrigerantes tem sede em Portal de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.
A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Representa 20% do mercado de bebidas do Espírito Santo, e também está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte de logística.

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