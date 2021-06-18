Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "ótica"

A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.

Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a Óticas do Povo iniciou suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.