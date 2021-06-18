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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "ótica"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:13

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:13

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de ótica.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de ótica. Crédito: Freepik
Os cuidados com os olhos devem estar como prioridade na vida das pessoas. Por isso, ter uma ótica para encontrar uma armação e lentes de confiança é de extrema importância. Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Do Povo

A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.
Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a Óticas do Povo iniciou suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.

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