Empresa foca atendimento digital e serviço em domicílio

Serviços oferecidos pelas Óticas Diniz têm o objetivo de facilitar o dia a dia do público Crédito: Óticas Diniz/Divulgação

De olho no varejo ótico multicanal e na necessidade de buscar novas soluções para problemas surgidos durante a pandemia, as Óticas Diniz criaram um departamento para atendimento remoto, que atua de forma on-line (telefone, WhatsApp e chamada de vídeo), além de oferecer serviço especial em domicílio.

Como adaptação para tempos de restrição social, a empresa conta com uma equipe de cinco profissionais que foram treinados para teleatendimento e pós-venda. A Diniz investiu em mais facilidades para os clientes, que podem agendar e receber profissional treinado em casa, seguindo os protocolos de segurança, com uma mala especial desenvolvida para ele, personalizada com 20 peças pré-selecionadas de acordo com o grau da lente e armações que seguem o gosto específico do consumidor, sem custo adicional. Esse serviço funciona na Grande Vitória.

Segundo o diretor comercial da empresa, Juarez Rezena Junior, o objetivo principal é facilitar a vida dos clientes e gerar a melhor experiência possível do consumidor no segmento de saúde da visão. “Não ficamos mais restritos aos pontos de vendas físicos. Vamos também aonde o cliente está e nos comunicamos de diversas formas, seja por teleatendimento, seja nas redes sociais. Nosso foco é que ele fique realizado e satisfeito”, afirmou.

O consumidor local respondeu positivamente ao cuidado no atendimento, já que a Diniz ficou em primeiro lugar na categoria “Ótica” na pesquisa Recall de Marcas Rede Gazeta.

Juarez Rezena Junior afirma que conquistar o Recall é mais um incentivo para a empresa seguir inovando Crédito: Óticas Diniz/Divulgação