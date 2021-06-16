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Recall de Marcas 2021

Empresa foca atendimento digital e serviço em domicílio

Cliente das Óticas Diniz pode receber profissional treinado pela empresa e testar diversos modelos em casa

Publicado em 

16 jun 2021 às 00:10

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 00:10

Óticas Diniz
Serviços oferecidos pelas Óticas Diniz têm o objetivo de facilitar o dia a dia do público Crédito: Óticas Diniz/Divulgação
De olho no varejo ótico multicanal e na necessidade de buscar novas soluções para problemas surgidos durante a pandemia, as Óticas Diniz criaram um departamento para atendimento remoto, que atua de forma on-line (telefone, WhatsApp e chamada de vídeo), além de oferecer serviço especial em domicílio.
Como adaptação para tempos de restrição social, a empresa conta com uma equipe de cinco profissionais que foram treinados para teleatendimento e pós-venda. A Diniz investiu em mais facilidades para os clientes, que podem agendar e receber profissional treinado em casa, seguindo os protocolos de segurança, com uma mala especial desenvolvida para ele, personalizada com 20 peças pré-selecionadas de acordo com o grau da lente e armações que seguem o gosto específico do consumidor, sem custo adicional. Esse serviço funciona na Grande Vitória.
Segundo o diretor comercial da empresa, Juarez Rezena Junior, o objetivo principal é facilitar a vida dos clientes e gerar a melhor experiência possível do consumidor no segmento de saúde da visão. “Não ficamos mais restritos aos pontos de vendas físicos. Vamos também aonde o cliente está e nos comunicamos de diversas formas, seja por teleatendimento, seja nas redes sociais. Nosso foco é que ele fique realizado e satisfeito”, afirmou.
O consumidor local respondeu positivamente ao cuidado no atendimento, já que a Diniz ficou em primeiro lugar na categoria “Ótica” na pesquisa Recall de Marcas Rede Gazeta.
Óticas Diniz - diretor comercial da empresa, Juarez Rezena Junior
Juarez Rezena Junior afirma que conquistar o Recall é mais um incentivo para a empresa seguir inovando Crédito: Óticas Diniz/Divulgação
“Por sermos uma empresa que não nasceu no Espírito Santo, é motivo de muita honra e orgulho passar os nossos valores e ser a marca mais lembrada na Grande Vitória, principalmente ao lado de grandes empresas locais muito fortes. Temos essa política diferenciada do ‘atendimento do coração’ há 27 anos. Replicar a história aqui e receber esse carinho com o prêmio Recall é muito importante. Já ganhamos em outros anos e, a cada vez que conquistamos esse título, temos um ânimo a mais para inovar e continuar o nosso serviço”, disse o diretor comercial da empresa, Juarez Rezena Junior. 

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