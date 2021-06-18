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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de tintas"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:06

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:06

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de tintas.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de tintas. Crédito: Pixabay
As cores podem transformar um imóvel. Das mais claras aos tons mais escuros, com brilho ou foscas, elas reproduzem personalidade e dão vida ao ambiente. Para ter a mais variada paleta de cores, e também acessórios para a pintura, uma boa loja de tintas é o lugar ideal.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Tinbol

A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.
Desde 1974 no mercado capixaba, foi a primeira empresa a se especializar no segmento de tintas no Espírito Santo. A Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem quatro lojas espalhadas por Cariacica, Vitória e Vila Velha.

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